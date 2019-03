Dopo una settimana lunga e difficile per coach Di Salvatore e la sua squadra, la BCC Vasto basket cerca di tornare alla vittoria dopo una striscia negativa di due sconfitte. L’avversario è la Pallacanestro Maddaloni, reduce invece da tre vittorie consecutive e con l’ex biancorosso Biagio Sergio sicuramente motivato a far bene. Primi due quarti molto positivi per Dipierro e compagni, ma nel terzo periodo i biancorossi crollano e arrivano sul meno sedici, poi -28 all’inizio del quarto periodo ed infine dopo la sirena il tabellone parla chiaro: Maddaloni 101 e Vasto 74. Nonostante una buona prestazione nei primi due quarti, i vastesi non sono riusciti a tenere in mano le sorti della partita. Senza nulla togliere alla qualità tecnica e tattica dell’avversario, ma forse alcune polemiche tirate fuori ad inizio settimana non hanno giovato all’ambiente e allo spogliatoio. Da questo momento in poi sarà meglio parlare di meno e lavorare di più e questo coach Di Salvatore lo sa bene, almeno lui. Sicuramente l’assenza di Di Tizio non ha aiutato, così come l’alta percentuale da tre degli avversari (59%). Le brutte notizie non finiscono qui, perché a sei minuti dalla fine della partita Martelli accusa una distorsione alla caviglia e si trova costretto ad abbandonare in campo. Un altro giocatore in infermeria e dunque non sono pochi i problemi da risolvere in casa Vasto basket.

La partita. Martelli apre le danze del match con un canestro dai tre punti. Dopo un minuto e mezzo risponde Chiavaro con un piazzato dai due punti. Il rientrato Mirone si fa subito trovare pronto e sull’assist di Dipierro realizza due punti con una schiacciata che galvanizza i suoi. Un buon inizio per i vastesi e soprattutto per la guardia Martelli che a metà periodo trova di nuovo la retina dai tre punti, portando i suoi sul +4 (6-10). Il vantaggio ospite dura poco, sino a quando Piscitelli su assist di Sergio trova il canestro del momentaneo +1 (11-10) e del primo vantaggio casalingo della partita, a tre minuti dal termine del primo quarto. Di Salvatore dopo la tripla del suo ex giocatore Biagio Sergio, si trova costretto a chiamare timeout (14-10). Dalla pausa breve ne escono positivi i vastesi e Lagioia che trova subito i due punti. Ma la difesa vastese deve fare i conti con Piscitelli e Chiavazzo, entrambi a canestro dai due punti (18-12). Dipierro prima della fine del primo atto del match, trova una tripla importante che riduce il divario tra le due squadre (18-17) seguito poi da Lagioia che è dello stesso avviso e realizza la tripla che fa tornare in vantaggio i vastesi. Il primo quarto termina 18-20 per gli ospiti. Con il canestro dall’arco dei tre punti, Garofalo apre il secondo periodo e riporta i suoi avanti, ma di una sola lunghezza. Dopo tre minuti, è Dipierro a tirare avanti la sua squadra, ancora dai tre punti, con il canestro che vale il momentaneo +2 ospite (23-25). Si ribalta la situazione dopo un minuto e mezzo quando Maddaloni con Piscitelli in penetrazione realizza i due punti ed è la squadra di casa a tornare di poco in vantaggio (26-25). Ma Sergio and Co. devono fare i conti con il motivato Dipierro che realizza ancora dai tre punti, regalando ai suoi la possibilità di riportarsi in vantaggio (29-30). Alle triple di Dipierro Maddaloni risponde con nove punti consecutivi, gli ultimi cinque- quelli che riportano i bianco blu in vantaggio- portano la firma di Marini da tre e Chiavazzo in aria (38-35). Quest’ultimo si ripete allo stesso modo dopo pochi secondi e si va alla pausa lunga sul risultato di 40-35 per i padroni di casa. Parte male il terzo quarto dei vastesi e dopo tre minuti Maddaloni si porta sul +11, dopo i due tiri liberi messi a segno di Piscitelli – break di 10-4 per Maddaloni- (50-39). È ancora Piscitelli a dare forza ai suoi, portando Maddaloni sul +14 dopo la sua tripla (55-41). Il vantaggio casalingo cresce a due minuti dal termine del terzo periodo e diventa di sedici lunghezze, con i biancorossi in serie difficoltà e con l’inerzia del match a sfavore. Il terzo quarto ‘catastrofico’ dei vastesi – che condizionerà le sorti del match- termina con il tabellino che segna 70-53 per i casalinghi. Non cambia la situazione dopo due minuti trascorsi nel quarto periodo, con Maddaloni che riesce a portarsi sul +20 grazie alla tripla di Guastaferro. Come se non bastasse a sei minuti dalla fine Martelli è costretto ad abbandonare il campo. Per lui una distorsione alla caviglia e partita finita. Vasto cerca comunque di reagire realizzando quattro punti consecutivi con Lagioia prima e Durini dopo, ma siglare la rimonta risulta essere difficile sul -16 e a quattro minuti dal termine. Infatti con il passare dei minuti le speranze dei vastesi tramontano ed il vantaggio della Pallacanestro Maddaloni cresce sino al +28 con il fallo subito e canestro di Biagio Sergio che in lunetta non sbaglia. La partita termina 101-74.

San Michele Maddaloni - BCC Vasto Basket 101-74

ASD Pallacanestro San Michele Maddaloni: Piscitelli 23,Desiato 7, Garofalo 14, Chiavazzo 16, Sergio 16, Guastaferro 11, Marini 8, Rusciano, Rollo 3, Mastropietro 3. Coach: Massimo Massaro

BCC Vasto basket: Dipierro 11, Durini 12, Martelli 13, Lagioia 12, Mirone 14, Antonini 2, Di Tizio n.e., Ierbs, Menna n.e, Cordici 10. Coach: Sandro Di Salvatore