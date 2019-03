Questa sera, alle 17.00, presso la sala Mattioli in corso de Parma a Vasto si terrà l'inaugurazione di "Aspettando il Natale", appuntamento annuale della Associazione Amici degli Anziani per un Natale di solidarietà che ha impegnato le nonne ad esprimere la loro creatività in una mostra artigianale.

La mostra rimarrà aperta fino al 11 dicembre dalle ore 16:00 alle 20:00.