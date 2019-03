Torna in campo domenica alle 14.30 l’Eccellenza. Il Vasto Marina andrà a fare visita alla capolista Paterno che deve fare a meno degli squalificati Tuzi e Aquino, 8 gol fino a questo momento. Gli ospiti in settimana hanno svincolato Kamara, Schettino, Del Giudice, Stigliano e Cataruozzolo, questi ultimi due passati alla Vastese, oltre ad interrompere consensualmente il rapporto con l'allenatore Pazienza. Tesserato l'attaccante argentino Roman Torres, in campo anche Berardi rientrato dal prestito alla Vastese e Febbraro che per ora rimane, in stand-by il futuro di Cicatiello. In panchina andrà mister Giancarlo Rapino. La prossima settimana dovrebbe arrivare qualche altro giocatore di esperienza da abbinare ai giovani locali già in rosa per puntare alla salvezza.

All’Aragona arriva il Pineto secondo in classifica, senza l'ex svincolato Miani, per la sfida alla Vastese, nella squadra di Precali dovrebbero trovare spazio dall’inizio i nuovi acquisti Giuliano, Stigliano e Trotta, mentre Cataruozzolo è squalificato. Sono andati via Dema, Maimone, Adriani, Corbo, Piscopo, Berardi, Irmici e De Vita. Con i biancorossi si è allenato anche il difensore Benedetto, sul suo ingaggio si attendono novità nelle prossime ore. "La Vastese Calcio 1902 - spiega l'addetto stampa Stefano Suriani - come ampiamente esposto in più e svariate occasioni sta rafforzando il proprio organico per affrontare un prosieguo di campionato di vertice. Oggi sono entrati ufficilmente nella compagine bianocorossa il calciatore Ferdinando Giuliano, difensore di riprovata esperienza, Raffaele Stigliano, difensore, Francesco Cataruozzolo, attaccante, tutti e tre provenienti dalla formazione del Vasto Marina, oltre a Pasquale Trotta, proveniente dal Paterò, in Eccellenza siciliana. La società informa che sono in corso di perfezionamento altri tesseramenti ed ulteriori trattative volte al totale rafforzamento della compagine biancorossa, che verranno tempestivamente comunicati alla definizione". L'intento è più che chiaro: si punta in alto, provando a fare tutt'altro campionato rispetto a quanto visto fino ad oggi.

Il San Salvo invece attende l’Angolana, i biancazzurri avranno dopo aver scontato le due giornate di squalifica Marinelli, vice capocannoniere con 11 reti. Al comando c’è Rosa del Martinsicuro con 12. Assenti Quaranta infortunato e Battista squalificato. Gli ospiti schiereranno in avanti il nuovo acquisto Pirelli. Sfida salvezza a Sulmona dove è di scena il Cupello, entrambe hanno già effettuato qualche operazione di mercato, i rossoblu al momento solo in uscita.

Su Zonalocale saranno disponibili nel box segui lo sport i risultati in tempo reale del campionato di Eccellenza.

Le altre squadre del Vastese. In Prima Categoria il Casalbordino dopo lo stop di domenica vuole riprendere il cammino verso la Promozione contro la Marcianese, stesso discorso per il Fresa che attende il Real San Giacomo. Lo Scerni invece attende il Palombaro terzo, il Roccaspinalveti riceve il Guastameroli per fare punti salvezza, il Trigno Celenza va a Monteodoriso dove ha lasciato Luongo passato al Montenero. Lo Sporting San Salvo sarà impegnato in trasferta a Paglieta contro l’ultima in classifica, occasione utile per fare altri punti e allontanare ulteriormente la zona play-out. L’Incoronata in cerca di rilancio sarà di scena sul campo della Casolana.

In Seconda Categoria sabato scontro al vertice tra il Gissi secondo e il Gs Montalfano, nonostante il divario sia di 9 punti c’è da attendersi una bella partita. Il San Buono terzo attende il Castelfrentano, il Carunchio ultimo va in casa del New Archi Perano quarto, il Real Montalfano ospita il Mario Tano, l’Odorisiana va a Carunchio contro il Mario Turdò. Tra i biancoverdi squalificato Stanisci fino al 30 giugno 2017 per uno schiaffo all’arbitro nella gara contro il San Buono. Il Real Porta Palazzo giocherà a Villa Scorciosa.

In Terza Categoria la capolista Real Carpineto Sinello affronta in trasferta la Virtus Tufillo, il Lentella terzo ospita lo Sporting Vasto, il Casalanguida il Vasto Calcio, il Guilmi il rigenerato Real Liscia, il Real Cupello l’insidiosa Dinamo Rocccaspinalveti, mentre il Pollutri andrà a Torino di Sangro contro i Lupi Marini.

Il programma della 16° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Domenica 7 dicembre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Borrello

Capistrello-Torrese

Francavilla-Alba Adriatica

Martinsicuro-Montorio

Miglianico-Avezzano

Paterno-Vasto Marina

San Salvo-Renato Curi Angolana

Sulmona-Cupello

Vastese-Pineto

La classifica

Paterno 31

Pineto 30

Francavilla 30

San Salvo 29

Avezzano 28

Torrese 25

Martinsicuro 24

Capistrello 22

Renato Curi Angolana 22

Vastese 20

Miglianico 19

Montorio 19

Cupello 16

Alba Adriatica 15

Vasto Marina 15

Acqua&Sapone 14

Borrello 12

Sulmona 2

Il prossimo turno, domenica 14 dicembre, ore 14.30

Alba Adriatica-Miglianico

Avezzano-Vastese

Borrello-Francavilla

Cupello-Acqua&Sapone

Montorio-Capistrello

Pineto-Paterno

Renato Curi Angolana-Sulmona

Torrese-San Salvo

Vasto Marina-Martinsicuro