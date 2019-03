Si svolgeranno questo pomeriggio, sabato 6 dicembre, le celebrazioni della sezione vastese dell'Anmi in onore della patrona Santa Barbara. L'appuntamento, per l'associazione guidata da Mario Pollutri, è alle 17 presso la sede di piazza del Popolo. Da lì i soci raggiungeranno la chiesa di Sant'Antonio, dove il cappellano Don Antonio Bevilacqua celebrerà la messa in cui verranno ricordati i soci scomparsi. Alle 18.30 la fiaccolata verso il cippo ai Caduti del Mare, per rendere omaggio a tutti i marinai vastesi che non ci sono più. Alle 18.45, presso la Sala Vittoria Colonna, la consegna degli attestati di benemerenza e fedeltà agli iscritti.