Il Movimento 5 Stelle di Vasto torna a sollecitare l'amministrazione sull'installazione in città di fontane a km.0. "Si tratta di installazioni che permettono di avere acqua microfiltrata e controllata, sia frizzante che naturale, a prezzi estremamente contenuti per i cittadini. Nonostante l’approvazione da parte della giunta Comunale di Vasto di una delibera nel 2013 per portare avanti un progetto in tal senso, nonostante le tre sollecitazioni da parte del Movimento 5 Stelle Vasto, i bandi per le fontane non sono ancora partiti. Eppure i risparmi per la cittadinanza sarebbero superiori ai costi, considerando che gli studi effettuati su produzione e consumo dell’acqua minerale dimostrano una riduzione nel consumo di plastica, di petrolio e di produzione di CO2. Una scelta quindi vincente anche dal punto di vista ambientale".

Altro tema posto al centro dell'attenzione dal M5S vastese è "la possibilità di utilizzare il cd Emendamento, del cittadino alla Camera Riccardo Fraccaro, inserito nella Legge di Stabilità 2013, per la disdetta o la rinegoziazione dei contratti di locazione che si rivelino troppo esosi per gli Enti pubblici, permettendo così abbattimento di costi e possibilità di reindirizzare i fondi a sostegno di attività e servizi più utili alla cittadinanza tutta.

Nell’ottica di una maggiore trasparenza, in linea anche con i propri principi, il Movimento 5 Stelle Vasto chiede anche, per l'ennesima volta, al sindaco Lapenna e alla sua Giunta il rispetto del piano trasparenza, secondo il quale ogni amministrazione deve dare corso alla pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni minime imposte e garantire il cosiddetto accesso civico, cioè il diritto dei privati di avere tutte le informazioni che devono essere pubblicate sul sito. Ci rendiamo conto che il partito del sindaco Lapenna preferisce il petrolio all'acqua, tuttavia ci è parso opportuno fargli notare che forse i cittadini la pensano diversamente".