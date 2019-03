Antonio Borromeo, presidente dell'associazione nazionale di volontariato per la tutela dei diritti dell'infanzia Papi Gump, in occasione della presentazione del progetto dal titolo Un Piccolo Gesto per un Grande Sorriso in collaborazione con la casa lavoro di Vasto, diretta da Massimo Di Rienzo, l'Istituto comprensivo Gabriele Rossetti, diretto dalla professoressa Maria Pia Di Carlo, invitano i cittadini all'evento di incontro ed occasione di riflessione e solidarietà su problematiche sociali, come quella della tutela e difesa dei diritti dell'infanzia che si terra il 7 e 8 dicembre 2014 dalla mattina ore 10 presso il banchetto allestito in piazza Rossetti a Vasto.

Per l'occasione verrà presentato il progetto Un Piccolo Gesto per un Grande Sorriso con l'obiettivo di realizzare un Banco Alimentare a Sostegno di Bambini con famiglie Indigenti.

Nella giornata di domenica e lunedi verranno donate delle casette per gli uccelli.



Prendi la tua Casetta Aiutaci ad Aiutarli

Perchè la scelta di realizzare Una Casa per Uccelli.

1. Abbiamo scelto di realizzare le case per uccelli perché la stessa è sinonimo di protezione, serenità e famiglia;

2. Nel ricevere le casette, i genitori, i nonni o più in generale i parenti, avranno modo in seguito assieme ai propri figli e nipoti di trascorrere del tempo uniti alla ricerca di un spazio aperto nel quale collocarle, dove poter tornare e meravigliarsi vedendo che lì, dove è stata posta una casetta vuota, oggi dimora una famiglia.

Si ringraziano per la collaborazione: l'azienda TecnoPack del signor Marco Pardini, i ragazzi della

casa lavoro di Vasto per l'assemblaggio delle casette per gli uccelli e l'architetto Massimo Laporese per i dipinti.

Per ulteriori informazioni recarsi presso la sede dell'associazione Papi Gump, in via arno 17 a Vasto o chiamare il 340.4042897 - in caso di pioggia l'evento sarà rinviato al 14 dicembre 2014.

Associazione Papi Gump