Tornerà a casa con due medaglie Nicolangelo Di Fabio. Il 18enne nuotatore cupellese oggi ai Mondiali in vasca corta di Doha ha messo lo zampino anche nel bronzo conquistato dalla staffetta 4x50 stile. Questa mattina è stato uno dei quattro frazionisti sulla distanza sprint insieme a Luca Dotto, Filippo Magnini e Marco Orsi. Di Fabio ha nuotato le sue due vasche in 21'88, permettendo all'Italia di chiudere al terzo posto in 1'25''61. Poi, nella finalissima, l'atleta di Esercito/Team Nuoto SM è stato sostituito da Marco Belotti, più adatto alla distanza breve. La staffetta italiana ha conquistato la terza posizione, alle spalle di Russia (con il nuovo record del mondo) e Stati Uniti. Di Fabio non sale sul podio con i quattro che hanno disputato la finale, ma, avendo preso parte alla gara, si vedrà recapitare a casa un bel pacchetto con la medaglia di bronzo.

Doppia soddisfazione, quindi, alla prima esperienza con la nazionale "maggiore", dopo la medaglia d'argento consquistata con la staffetta 4x200 (l'articolo).