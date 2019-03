La sconfitta della scorsa settimana contro la Pallavolo Teatina (che comunque ha fruttato un punto in classifica) è rimasto un lontano ricordo per la BCC San Gabriele che, nella prima giornata del girone di ritorno, è andata a conquistare un'importante vittoria in casa della Bper Lanciano. Il punteggio è lo stesso dell'andata, 3-0 (parziali 25-22/25-19/25-23), per tre punti in classifica che permettono a Mariani e compagne di salire a quota 20 e respingere l'assalto alla vetta della Diobra Sambuco Volley, vittoriosa ad Altino e seconda a quota 19, e della Pallavolo Teatina, a 16 ma con una partita in meno.

La partita contro la Bper Lanciano è stata molto combattuta, con le vastesi brave in difesa, mentre le lancianesi sono riuscite a contenere bene a muro. La squadra allenata da Ettore Marcovecchio patisce in ricezione ma non fa cadere un pallone in difesa e soprattutto, come non capitava da molto tempo, commette pochissimi errori. "Molto positiva - commenta Marcovecchio - la prova di Gaia Genovesi, sia in attacco che in battuta. Male invece il muro, che continua a stentare".

Domenica prossima, alla palestra di via Silvio Pellico a Vasto, andrà in scena il big match contro la Diobra Sambuco che vale il primo posto. All'andata le vastesi riuscirono a spuntarla solo al tie-break. Domenica prossima cercheranno di fare ancora meglio, per continuare a restare in testa al girone A di serie C. In chiave playoff la BCC San Gabriele ha staccato di 9 punti le due squadre al 4° posto e di 11 il Campobasso al 5° posto. Per il raggiungimento dell'obiettivo minimo stagionale, cioè uno dei primi 4 posti della classifica, alle vastesi manca davvero poco. Ma, con la squadra in crescita, partita dopo partita aumenta la consapevolezza che questa stagione potrà regalare ancora molti sorrisi.