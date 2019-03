Ancora imbattute e quindi a punteggio pieno la BCC San Gabriele che milita nel campionato di 1ª divisione femminile. Le giovanissime ragazze allenate da Maria Luisa Checchia hanno battuto anche la Pallavolo Teatina per 3-0, continuando così la marcia vincente in campionato. Tutto facile per Addona e compagne nel primo set, chiuso con un 25-8 che spazza via ogni ambizione della squadra avversaria. Ma, nel secondo parziale, le vastesi si complicano la vita, tra eccessiva sicurezza e qualche errore di troppo, mantendo in partita le teatina fino alla fine. Alla fine, però, la grinta e la voglia di vincere delle gabrieline viene premiata con la vittoria per 25-22. A quel punto ormai la gara è segnata, con la BCC San Gabriele che chiude agevolmente, sul 25-11, il terzo set e va a conquistare i tre punti in classifica.

La squadra di Maria Luisa Checchia resta così in testa alla classifica insieme alla Teate Volley in attesa dello scontro diretto. Intanto domenica alle 10.30, alla palestra di via Silvio Pellico arriverà l'Altino.