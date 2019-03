A prima vista il nuovo manto erboso dello stadio "Davide Bucci" di San Salvo non è minimamente paragonabile al precedente e nemmeno ad altri impianti sportivi della zona. I lavori per il rifacimento del prato sono terminati da oltre un mese, dopo la semina, che è stata eseguita sia in orizzontale che in verticale, bisognerà attendere che la nuova erba seminata si unisca in uniche zolle con quella rigenerata. Un'operazione favorita anche dal tempo che ultimamente è stato clemente.

A centrocampo è stato aggiunto un irrigatore, inoltre sono state aperte le griglie per il drenaggio a bordo campo, in precedenza coperte sottoterra, che eviteranno il pantano che si formava in passato. Il terreno è piatto e più morbido, nelle prossime settimane la situazione migliorerà ulteriormente, una volta pronta e tagliata l’erba il manto diventerà all’inglese. In programma potrebbe esserci anche la realizzazione di un campo di calcetto in sintetico dietro la porta.

Gennaio dovrebbe essere il mese del ritorno a casa sia dell'Us San Salvo che dello Sporting San Salvo, entrambe costretta a disputare i rispettivi campionati (Eccellenza e Prima Categoria) altrove. "Si dovrebbe tornare a giocare qui tra gennaio e febbraio - spiega Nicola Cilli, presidente dello Sporting San Salvo, società che si è aggiudicata il bando - speriamo di farlo già dalla prima settimana di gennaio, ma non dipende certo da noi, a dirlo sono gli esperti, noi non lo siamo, non sostituiamoci a chi ha le necessarie competenze. I campi in erba devono riposare, tutti, ci si può solo giocare, gli allenamenti sono banditi, altrimenti è normale che si rovinino. Per fortuna il lavoro è stato affidato ad una ditta molto seria, degli specialisti del settore che sono tornati per verificare lo stato del campo. Lavorano anche al "Biondi" di Lanciano, Ascoli, Ancona, San Benedetto. Credo abbiano fatto un ottimo lavoro, ma se vogliamo un campo in buone condizioni dobbiamo rispettare tutti le regole indicate da chi ne sa più di noi". Proprio per questo motivo sarà prevista anche la figura di un giardiniere che si occuperà del prato quotidianamente.

Non sarà possibile allenarsi al "Bucci" durante la settimana ma sono al vaglio alcune soluzioni, come quella di spostare allo stadio le scuole calcio, che si allenano solo due volte a settimana e che sfrutterebbero una parte di campo alternata, così l'Us potrà usufruire del campo di via Stingi, dove prossimamente inizieranno i lavori per il sintetico. Proprio per andare incontro alle esigenze della prima squadra cittadina che attualmente si allena a dell'impianto di San Salvo Marina, struttura in condizioni pessime.

Oltre al campo verranno eseguiti ulteriori interventi di manutenzione per quanto riguarda le reti dietro le porte, la sostituzione dei fari rotti dell'impianto di illuminazione e ad aprile anche negli spogliatoi. Inoltre, sempre nello stesso mese, verrà spruzzato altro diserbante per eliminare i quadrifogli in modo da avere un unico tipo di erba.

"E' una bella soddisfazione aver contribuito - prosegue Cilli - al miglioramento del nostro stadio, lo facciamo per San Salvo, anche l’Us avrà un campo all’altezza e lo facciamo anche per i nostri bambini, sperando che serva per avere un giorno un campione, magari un sansalvese in Nazionale. Man mano sistemeremo anche altro, con alcuni interventi sulle tribune, anzi, se qualcuno, come hanno già detto alcuni tifosi, si vuole proporre per aiutarci è ben accetto, l’unione fa la forza. Ringraziamo il San Salvo e l'amministrazione comunale, questo bando deve essere un esempio da seguire anche per altri Comuni".

Il "Bucci" sta per diventare un gioiellino che si candida ad ospitare anche tornei e finali dei vari campionati. "Siamo pronti per tutti i tornei che portano gente a San Salvo, ce ne sono tre in programma, come quello di Pasqua che fa arrivare qui ogni anno 1.500/2.000 bambini". Molto probabile che la gara di inaugurazione, la prima in assoluto sul nuovo prato sia Us San Salvo-Sporting San Salvo.