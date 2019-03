Agostino Chieffo rimane sindaco di Gissi. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo regionale, che oggi ha respinto il ricorso presentato dalla lista Cambiamo Gissi, di cui era candidato alla carica di primo cittadino Cesare Di Martino.

Oggi l'udienza decisiva dinanzi al Tar di Pescara, che era chiamato a stabilire se è legittimo il risultato delle amministrative dello scorso 25 maggio, conclusosi con la vittoria di Chieffo con un solo voto di scarto.

I magistrati amministrativi, con ordinanza pubblicata lo scorso 3 ottobre, avevano disposto la verifica delle schede contestate in fase di scrutinio per decidere sull'istanza contenente la rischiesta di "annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consiglieri comunali del Comune di Gissi e per correzione del risultato delle elezioni comunali svoltesi il 25 maggio 2014".

Il termine per la consegna del verbale di accertamento da parte del commissario ad acta era fissato per l'11 novembre scorso.

Oggi la sentenza, che conferma l'esito delle elezioni comunali.

Il 18 dicembre il Tar sarà chiamato a dirimere un'altra questione analoga: anche a Fresagrandinaria, dove Giovanni Di Stefano ha vinto per tre voti, il risultato è in bilico a causa delle schede contestate.