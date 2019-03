Dopo Nando Giuliano, unico ad aver firmato e il cui ingaggio é stato ufficializzato nel primo pomeriggio di venerdi dall'addetto stampa Stefano Suriani, altri due volti nuovi in allenamento con la Vastese, si tratta del 30enne difensore Silverio Benedetto, non ancora svincolato dal Montenero, società che ne detiene il cartellino e Francesco Cataruozzolo, 22enne attaccante dal Vasto Marina, con cui ha messo a segno 5 reti in campionato.

Benedetto è uno degli uomini di Precali e Basler, con loro a Vasto Marina lo scoso anno, San Salvo due anni fa e anche in altre squadre molisane in passato. Centrale di esperienza, ha già giocato in coppia sia con Giuliano che con Spagnuolo, ha varie presenze in Serie D. Questa estate ha svolto la prima parte di preparazione con i biancorossi senza accordarsi con la società. Adesso però manca il via libera del Montenero, squadra del suo paese, che non vorrebbe privarsi di un giocatore che fino a questo momento è sempre stato schierato titolare in Promozione molisana, un lusso per la categoria. Però già il fatto che si sia allenato con la Vastese lascia intendere che ci siano buone possibilità per il tesseramento.

Cataruozzolo può essere schierato sia da prima punta che come attaccante esterno, ruolo in cui sembra esprimersi meglio anche per via di quelle che sono le sue caratteristiche. In carriera ha indossato le maglie di Potenza, Battipagliese e Forza e Coraggio Benevento, con poco più di 50 presenze e 5 reti in D. Andrà a rinforzare il reparto di attacco, anche se domenica è squalificato, in attesa di notizie su Luca Balzano, il giocatore ha l'accordo con la Vastese e sarebbe pronto a trasferirsi, ma il Vico Equense non vuole privarsi del capocannoniere del campionato, a segno anche nell'ultimo turno. Più passa il tempo più le possibilità di vederlo a Vasto diminuiscono. Oltre a lui contattato Pasquale Trotta, che oggi dovrebbe allenarsi con la squadra, mentre Mattia Ciampoli sarebbe ad un passo dall'Avezzano. Nessuna novità invece sull'attaccante '94 Ibrahima Ndiaye della Virtus Ortona, capocannoniere del girone B di Promozione con 9 reti, attualmente infortunato.

Non arriverà il centrocampista Luigi Volpe, svincolato dal club del presidente Cirulli, come Schettino e Kamara, che ha trovato squadra in Campania. Stessa sorte prevista per Cicatiello, Del Giudice e Febbraro con quest'ultimo che potrebbe interessare se non si riuscisse a prendere Benedetto. Probabile invece che al gruppo si aggreghi il terzino sinistro Raffaele Stigliano, sempre dal Vasto Marina, uno dei ragazzi che più ha impressionato in questo avvio di stagione. Terzino sinistro, 22 anni, ha giocato tre anni con la sua Casertana e uno con il Taranto in D, oltre 110 le presenze nella quarta serie, nonostante la giovane età, una parentesi al Taranto in C1 con 10 presenze e la convocazione nel 2011 nella nazionale under 20 di Lega Pro che sfidò in amichevole gli azzurri di Prandelli a Coverciano.

Nomi che sono un'ulteriore conferma della collaborazione tra Vastese, Vasto Marina e Sporting Vasto, quest'ultima dopo aver fornito i ragazzi per la juniores, vorrebbe provare portare uno tra Ilario Lepre e Giuseppe Monaco Di Monaco, più difficile arrivare ad Alessandro Tarquini. Il presidente Di Domenico dovrebbe rientrare a breve, tra oggi e domani si attendono le prime ufficialità delle firme, al momento ancora nessuna, che verranno comunicate dalla società tramite l'addetto stampa Stefano Suriani.

Torres invece dovrebbe andare al Vasto Marina che insieme ai tanti giovani locali, oltre Lupo e Napolitano, dovrebbe ingaggiare qualche ulteriore uomo di esperienza sui quali starebbe lavorando. Liberato Pazienza la panchina dovrebbe essere affidata a mister Roberto Cesario.

Le altre del Vastese. Ancora tutto fermo a San Salvo mentre il Cupello dopo aver svincolato Zara, che potrebbe finire al Gs Montalfano al posto di Madonna contattato dal Borrello, Torres e Tracchia, segue Cleo Rossi, per lui sarebbe un ritorno e Ligocki che ha salutato il Borrello, mentre Del Bonifro piace al Fresa.