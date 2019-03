Sarà un weekend all’insegna della cultura per la comunità di Monteodorisio che con la pro loco promuove due iniziative di grande valenza culturale. Si inizia sabato alle ore 17:30 con l’apertura di una piccola mostra fotografica curata dalla fotografa Brunella Fratini di abc grafiche che il mese scorso ha tenuto proprio a Monteodorisio un workshop di tecnica fotografica, la mostra è il frutto del lavoro svolto durante le lezioni teorico-pratiche ed è un modo per far conoscere gli “aspiranti fotografi” che hanno partecipato al corso, secondo indiscrezioni ci sarebbero scatti davvero interessanti da vedere. La mostra rimarrà aperta fino al 6 gennaio tutti i sabati e le domeniche dalle ore 18:00 alle 20:00.

Domenica alle ore 18:30 terza edizione del premio di poesia “Monteodorisio in versi…”. Saranno proclamati i vincitori del concorso per le varie sezioni poesia in italiano e dialetto abruzzese, nell’occasione saranno declamate le poesie vincitrici intervallate da piccoli momenti musicali con il maestro Fernando Lizzi al pianoforte. Entrambi gli eventi si svolgeranno nella sala museale del castello cornice ideale per questo tipo di eventi, messa a disposizione dall’amministrazione comunale.

Armando Menna