La lettera - "Sig. Sindaco, con molta attenzione leggiamo la lettera che Ella ha inviato al Comando dei Vigili Urbani di Vasto e per onoscenza al sig. Giuseppe Catania inerente la vivibilità nel centro storico.

L’attenzione si trasforma in stupore allorquando “invita” il Comando di Polizia Municipale affinché

vengano applicate le norme vigenti e tra l’altro scrive che “il Comando di Polizia Municipale, nella sua

autonomia, può anche disporre qualche servizio eccezionale notturno”.

Lo stupore diventa incredulità.

Non compete al Sindaco dare precise disposizioni al Comando dei Vigili per far rispettare le norme

vigenti?

Il Sindaco, se ritiene opportuno introdurre norme integrative per disciplinare più compiutamente un

servizio atto ad assicurare una ordinata e serena vita sociale della comunità, anche nelle ore notturne, può e deve proporre opportune modifiche in Consiglio Comunale, che si farà carico della problematica.

Se il comandante dei Vigili, o chi ne fa le veci, omette di predisporre i servizi atti a far rispettare tali

norme, il sindaco dovrà promuovere le conseguenti e necessarie azioni disciplinari.

Inoltre il sindaco , nell’esercizio delle sue funzioni, può chiedere il necessario concorso delle altre forze dell’ordine (Polizia e Carabinieri) in presenza di momenti particolari (vedi il fine settimana), anche attraverso una apposita convocazione del comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Sindaco, ancora, se vuole e se ne ha la capacità, ha svariate possibilità per migliorare la qualità della vita sociale eliminando il degrado che sta vivendo in questo periodo la nostra città.

Signor Sindaco, esistono nel Centro strorico di Vasto delle problematiche legate alle varie realtà ed

esigenze che vanno disciplinate e risolte e questa amministrazione è pilatesca nelle risoluzioni.

Pertanto, con forza, chiediamo urgenti provvedimenti, in parte da noi già evidenziati in precedenti

comunicazioni, per cercare di ridare vivibilità a quella parte del territorio vastese che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della nostra città.

Continuando a sperare in un intervento finalmente fattivo, salutiamo distintintante".