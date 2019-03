I Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto hanno celebrato oggi la festa della loro patrona Santa Barbara. Una giornata resa speciale dalla partecipazione degli ex vigili del fuoco che per tanti anni hanno prestato servizio in questa caserma, delle famiglie degli uomini oggi in servizio e degli alunni vastesi, con i bimbi della scuola dell’infanzia San Lorenzo, e gli studenti della Spataro e delle Paolucci. A rappresentare il vasto territorio su cui operano i vigili del fuoco di Vasto c'erano il sindaco Luciano Lapenna, insieme al presidente del consiglio comunale Forte il vicesindaco di Casalbordino, Vincenzo Cocchino e il sindaco di San Buono, Nicola Filippone. C'erano anche i gruppi di protezione civile del territorio e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Le note della banda musicale, guidata dal responsabile del distaccamento Giovanni Di Nardo, hanno sottolineato i diversi momenti della cerimonia. Dopo l’omaggio ai caduti, con la deposizione della corona d’alloro dinanzi alla lapide posta sulla facciata della caserma, il capo squadra Pietro Inzerillo ha effettuato la salita in corda del castello (la torre per le esercitazioni), issando il tricolore.

Poi, tutti gli uomini del comando di via Madonna dell’Asilo hanno dato prova di abilità simulando diverse tipologie di intervento, sotto lo sguardo affascinato dei presenti. Lo srotolamento di un lungo tricolore, sempre issato sul castello, ha concluso la cerimonia sul piazzale. Poi vigili del fuoco, autorità e rappresentanti delle forze dell’ordine hanno partecipato alla santa messa celebrata da Don Gianfranco Travaglini nei locali della caserma.

Nel video l'intervista al capo squadra Nicola La Verghetta e le immagini della festa di Santa Barbara.