L’Anas comunica che sulla strada statale 16 "Adriatica", dalle ore 8,00 di giovedì 4 dicembre e fino alle ore 18,00 del 9 gennaio 2015, il traffico veicolare alla progressiva chilometrica 504,000, in corrispondenza dell'intersezione con la strada provinciale 154, sarà modificato: l'attuale rotatoria diventerà un'intersezione a ‘T’ e la provinciale si immetterà sulla SS16. Su tutte le arterie sarà in vigore il divieto di sorpasso e l’obbligo di riduzione graduale della velocità.

La limitazione che interessa i comuni di Casalbordino e Vasto, in provincia di Chieti, si rende necessaria per la prosecuzione dei lavori di realizzazione di un sistema a rotatorie della viabilità.

