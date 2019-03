Quella di Original Marines è una storia che parte dal lontano 1985, quando grazie all’iniziativa di un gruppo di imprenditori campani del settore, che si specializza nell’importazione di articoli di abbigliamento casual, per poi commercializzarli a prezzi competitivi.

Nel tempo Original Marines è diventato un marchio punto di riferimento del settore, che ha ricevuto riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale. Una 'mission' legata alla qualità dei prodotti senza mai dimenticare l’accessibilità dell’acquisto da parte di ogni fascia di età.

"Da sempre Original Marines crea e realizza capi di abbigliamento e accessori pensando a neonati, bambini e alle famiglie che vogliono sentirsi a proprio agio attraverso uno stile casual, sportivo e ricercato. Chi veste Original Marines – spiegano dall’azienda – sceglie uno stile di vita dinamico, allegro, originale. Un mondo fatto di valori e di attenzione per i più piccoli che da anni crescono insieme al brand fino a diventare a loro volta genitori".

Solo nel 2012 il sell-out registrato dall’azienda è stato pari a 20 milioni di capi, un traguardo davvero interessante, nonostante la forte "crisi". Nello stesso anno Original Marines ha vinto due importanti premi ai "Campania Awards": uno per le strategie di comunicazione, l’altro per le migliori performance di bilancio 2009. Un impegno che premia grazie all’apertura di numerosi punti vendita in Italia e all’estero. Solo nel nostro Paese sono oltre 500 i negozi in franchising e oltre 60 quelli di proprietà.

E non è di certo passato inosservato il nuovo store di Vasto in corso Garibaldi 68, una zona centralissima. Un ambiente molto accogliente che fa della cortesia e della professionalità del personale un punto di forza. Abbigliamento non solo per neonati, bambini e ragazzi ma anche per donne, da 0 a 99 anni. "Crediamo molto in un’azienda seria – spiega il titolare del negozio di Vasto, che ha una lunga esperienza nel settore alle spalle – vestiamo tante famiglie, questo è per noi motivo di orgoglio".

Il responsabile del punto vendita tiene a ribadire l’alta qualità dei prodotti, dei tessuti e dei materiali utilizzati, dalla piuma d’oca al cotone anallergico. "La gente resta sorpresa dall’assortimento e da un negozio che mancava – aggiunge – da parte nostra c’è massima disponibilità anche nei prezzi, tutti a partire da 7,99 euro, ovviamente senza tralasciare la qualità".

Sfogliando il catalogo si ricordano anche gli obiettivi dell’azienda: "Essere accessibili a tutti, affinché le nostre collezioni non siano un lusso per pochi ma una realtà per molti. Essere all’avanguardia nella scelta dei tessuti e nell’interpretare le aspettative dei nostri clienti. Essere di famiglia, una garanzia per i genitori. Essere amici dei bambini e dei loro eroi e con loro stupire i nostri piccoli clienti. Essere fonte di ispirazione per chi desidera esprimersi liberamente e vivere in modo originale. Ecco come siamo, Original come i clienti che ci scelgono".

Original Marines è aperto a Vasto tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20. La domenica solo il pomeriggio. Il negozio si fa sociale ed è presente su facebook con una pagina dedicata. Si può lasciare un numero di telefono per essere sempre aggiornati sulle offerte e sulle ultime novità. Non manca il blog "Mamma che Original" dove si può discutere delle problematiche dei bambini e conoscere temi di attualità che riguardano le famiglie.

Original Marines organizza anche una serie di eventi a dicembre per grandi e piccini. Di seguito il programma.

Sabato 6 dicembre dalle ore 16.30

“Arrivano Minnie e Topolino”

Trucca bimbi, zucchero filato, sculture di palloncini.

Sabato 13 dicembre dalle ore 16.30

”Bubbole show”

Spettacolo di bolle di sapone, zucchero filato, sculture di palloncini.

Sabato 20 dicembre dalle ore 16.30

”Un magico Natale con Olaf”

Mascotte gigante di Olaf-Babbo Natale

Trucca bimbi e un regalo per tutti i bambini

Original Marines

Corso Garbaldi, 68

66054 Vasto (Chieti)

Telefono: 0873.347418

Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

La domenica pomeriggio dalle 16.30 alle 20.00.

Profilo Facebook

https://www.facebook.com/originalmarines.vasto

Blog “Mamma che Original”

http://it.originalmarines.com/ita/corporate/blog

Sito internet

www.originalmarines.com

Informazione pubblicitaria