Nuova selezione settimanale di offerte a cura di Alessandro La Verghetta, esperto del mondo del lavoro.

Sono attivi i bandi legati a garanzia giovani per bonus occupazionale, apprendistato di alta formazione e servizio civile. info: http://garanziagiovani.regione.abruzzo.it/.

Il bando circa i tirocini è stato pubblicato a questo link.

E' attivo avviso per lavoro occasionale accessorio per donne svantaggiate e diversabili: http://www.comune.vasto.ch.it/avviso_per_lavoro_occasionale_a





Offerte dal Centro per l'impiego di Vasto (rivolgersi al centro)

Infermieri e fisioterapisti a Vasto e zone limitrofe

Estetista a Vasto

Addetto import export a San Salvo

Per candidarsi inviare cv a: cheopeamministrazione@particolari.com

Istruttore di fitness a Petacciato





Dalla Provincia di Chieti

www.chietilavoro.it/offerte





Offerte dall'Italia

800 assunzioni nel piano Conad entro il 2016

Info: www.conad.it

17 pizzaioli ed allievi direttori nei ristoranti

Info: http://mychefrecruiting.kodice.it//positionslist.php

12 impiegati a Pescara e agenti di vendita in tre regioni

Cv a job@ms3.it

8 giovani laureati facoltà scientifiche nel gruppo Roche

Info: http://careers.roche.com/italy/opportunita_di_lavoro_internazionali

30 selezioni di personale da Gucci

Info: http://www.gucci.com/it/services/articles/opportunita-in-gucci

20 agenti immobiliari giovedi incontro a Re/Max a Pescara

Info: www.remax.it/agentigiusti

6 amministrativo informatico alla regione molise

Legge 68/99. Scadenza 9 dicembre.

Info: www.provincia.campobasso.it

11 coadiutore al ministero e nella provincia di Teramo (l. 68/99) scadenza 9 dicembre

Info: gu IV serie specaile n. 89 del 14 novembre

500 contratti Valtur per le stagioni turistiche

Info: http://www.valtur.it/lavora_con _noi.cfm

4000 personale per la grande distribuzione

Info su www.openjob.it

Servizio civile le domande scadono il 15 dicembre

Info: www.regione.abruzzo.it

50 assunzioni nell’occhialeria con Marcolin

Info nella sezione lavora con noi del sito marcolin.com

2516 addetti multilingue e allo smistamento di Poste Ialiane

Info: http://erecruiting.poste.it/posizioniaperte.php

6 venditori Decathlon a Sambuceto

Info nella sezione lavora con noi del sito Decathlon

43 selezioni aperte e diversi profili per Saipem

(ingegneri, tecnici ed altre figure nel settore energetico)

Info: https://jobs.saipem.com

22 laureati nel progetto Sanofi

Info: www.sanofi.it

32 assunzioni nel settore trasporti (fercam)

Info su www.fercam.com

12 Impiegati a Pescara ed agenti di vendita in tre regioni (Marche, Abruzzo e Molise)

Cv a job@ms3.it

6 manutentori e amministrativi alla Granarolo

Info: http://gruppogranarolo.sites.aitamiraweb.com

1500 collaboratori per hotel e villaggi bluserena

Invio candidature su: www.bluserena.it

30 Voucher ed 1 direttore informatico

Info: www.regione.abruzzo.it

15 allievi direttori Mychef anche a Chieti

Info: http://mychefrecruiting.kodice.it

30 posti nell’energia rinnovabile

Inviare cv a info@self-energy.it

18 tecnici sviluppatori ed ingegneri per i software

Info: www.decisyon.com

20 Operai specializzati per centrale in Abruzzo

Capisquadra, meccanici, manutentori, tubisti, ecc

Info: www.biancolavoro.it

20 agenti di vendita per azienda luce e gas

Cv a : http://www.jobgratis.com

10 consulenti formazione in Abruzzo per Ingenia consulting

Info sul sito dell’azienda

32 assunzioni nel settore trasporti ( Fercam- Trentino, Veneto, Emilia, Abuzzo, Lazio, Piemonte, Toscana e Lombardia)

Info: www.fercam.com



6 contratti a termine da Invitalia

Info: www.invitalia.it

60 posti in banca d’Italia ( età max 40 anni, punteggio di laurea minimo 105/110, scadenza 11/12/2014)

Info: www.bancaditalia.it

40 borse di studio per Unicredit ( sedi in Austria, Bosnia, Croazia, Germania, Ungheria, Polonia, Russia e Serbia)

scadenza 31 dicembre

Info: www.unicredititanduniversities.eu

1 coadiutore amministrativo (L. 68/99 iscritto nelle liste della provincia di Teramo, scadenza 9 dicembre) per il Ministero dell’Economia.

Info: 0861/249278

Alla Regione Molise 6 posti per amministrativi iscritti alla L 68/99, scadenza 9 dicembre

Info: www.provinica.campobasso.it

Il Comune di Campli assume per due anni e per 24 ore settimanali un istruttore tecnico ed un geometra.

Scadenza 9 dicembre. Info: www.campli.it

Il Comune di Nepi ha indetto un concorso per agenti di polizia municipale (scadenza 9 dicembre)

Info: www.comune.nepi.vt.it

1 istruttore direttivo per Comune di Carpineto Romano.

Scadenza 11 dicembre

Info: www.carpinetoromano.it

3 operatori smaltimento rifiuti per società Mo.Te. Montagne Teramane e Ambiente spa comune di Crognaleto.

Scadenza 22 dicembre.

Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga cerca 3 candidati per incarico di direttore del parco.

Scadenza 3 dicembre.

Info: www.gransassolagapark.it

1000 selezioni per account manager per assicurati.it (scadenza 31 dicembre)

Info: career@assicurati.it

1 supervisore notturno alla Bartolini di Pescara

Info: www.brt.it

1 collaboratore informatico nel gruppo Sarni (età max 29 anni)

Info: http://www.sarniristorazione.it

3 Agenti esperti per azienda della logistica (agenti commerciali )

Info: www. errebian.it

16 store manager nei supermercati del gruppo Pam

Info: www.lavoraconnoi.gruppopam.it/pam/

21 assunzioni nella cassa depositi e prestiti (sedi Roma e Milano)

Info: http://www.cdp.it/lavora-con-noi.html

40 neolaureati in Ingegneria ed Economia

Info sul sito www.prysmian.com

150 tirocini

Info: www.beniculturali.it

1 cuoco capopartita a Campitello Matese (8 dicembre-5 aprile)

Info: cv a lapinetina@campitellomatese.com

3 laureati alla regione molise direzione generale salute

Incarichi per laureati alla regione molise alla direzione generale per la salute

Scadenza: venerdì 5 dicembre

Info: www.regione.molise.it

11 consulenti aziendali e segretarie con sede in Pescara

Info: http://www.jobee.it/offerta-lavoro/121772/lavoro

1000 selezioni Trenitalia e meeting day il 6 a Bologna

Info sul sito di Trenitalia

650 candidature per il personale di expo 2015

Info: http://www.manpowergroup4expo.it

3 assistenti alla sede di Roma della Banca D’Italia

100 consulenti del credito ecco gli openday

Cv a credi@credifamiglia.it

20 informatori scientifici e formazione

Cv a: asvendite@aurorabiofarma.it

20 ottici abilitati per azienda nazionale

Info: sanita@articolo1.it

15 opportunità nei negozi Apple

Info: https://jobs.apple.com/it/search?jobtyp

150 candidature per impiegati di banca

Info sul sito Banca Carige

15 neolaureati in Ingegneria Tenaris Dalmine

Cv a www.tenaris.com/italy/it,talentediscovery

1452 assunzioni per poste italiane (lavoro a tempo determinato per i picchi stagionali)

Info nella sezione lavora con noi del sito delle Poste Italiane

1748 volontari in Marina militare, 7000 volontari esercito italia, 600 volontari aeronautica, 8 tenenti in guardia della finanza, 20 medici in polizia.

Info sui siti dei vari corpi

260 personale per società di formazione (ef education)

Info: http://careers.ef.com/search/

6 amministrativo informatico e tecnico manutentivo (L.68/99) alla regione Molise. Scadenza 9 dicembre

Info: www.provincia.campobasso.it

30 opportunità nel settore farmaceutico

Domande a www.tevapharm.com careers at teva

Ok ai volontari dela disabilità, passail progetto dell’Aism di Pescara collegato a Garanzia Giovani

Recruiting day sul turismo con Seneca spa

Seneca spa di Guardiagrele propone una giornata volta a dare la possibilità di conoscere candidati nel settore turismo.

Invio cv a placement@unite.it

Zalando offre stage semestrale in Francia

Info: http://jobs.zalando.de/en

150 consulenti di viaggio in tutta Italia ( Cartorange)

Info: www.consuelentediviaggio.it

28 video editor, sistemisti e sales account

Info: www.mailup.it e cv a : job@mailup.com





