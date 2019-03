Il Coordinamento Organizzato Nove Dicembre, grida alla protesta e annuncia presidi in tutta Italia dal 5 al 9 dicembre prossimo.

Il coordinamento comunica che sarà a Vasto in piazza Rossetti da venerdì 5 dicembre alle ore 8.00 in piazza Rossetti per protestare contro il Governo ritenuto "illegittimo".

Il sit-in resterà aperto tutti i giorni da venerdì 5 dicembre a martedì 9 dicembre dalle ore 8.00 alle 24.00.