E' morto Domenico Gizzarelli, il 58enne operaio di Pollutri prepicitato il 24 novembre dal tetto di un capannone che si trova nei pressi del casello autostradale di Vasto nord. Ieri sera il cuore dell'uomo ha smesso di battere: sono state staccate le macchine che lo tenevano in vita dopo che in giornata i medici lo avevano dichiarato clinicamente morto.

Gli specialisti dell'ospedale di Pescara martedì avevano cercato di salvargli la vita con un intervento finalizzato a frenare l'emorragia celebrale in atto. Ma non c'è stato nulla da fare.

Sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto. Titolare dell'inchiesta è il pm Giancarlo Ciani, che ha disposto l'autopsia per chiarire con certezza le cause della morte. Una volta eseguito l'esame autoptico, arriverà il momento dell'ultimo saluto. A Pollutri lo conoscevano in tanti. La notizia della morte di Domenico ha gettato nello sconforto tutto il paese.