I consiglieri comunali di opposizione di Carpineto Sinello denunciano l'occultamento e l'insabbiamento della pronuncia sdella Corte dei Conti sull'operato dell'amministrazione comunale.

"Durante il Consiglio Comunale siamo venuti a conoscenza che nel gennaio 2011 il sindaco ha ricevuti il pronunciamento molto critico della Corte dei Conti sull'operato dell'amministrazione. Questione non portata in Consiglio per dimenticanza, a detta del primo cittadino". Lo dichiara Andrea Zoppis, capogruppo di minoranza che aggiunge: "Denunciamo il comportamento in fatto di trasparenza e pensiamo che tutto sia stato insabbiato ed occultato in vista delle elezioni che si sono svolte a maggio. Sull'amministrazione finanziaria l'operazione verità la fa la Corte dei conti. Il dato significativo che viene certificata, dall'ente deputato per legge al controllo dei bilanci degli enti locali, la cattiva gestione finanziaria del Comune per l'anno preso in esame".

Secondo la minoranza le criticità segnalate dalla Corte dei Conti sarebbero le seguenti:

- Mancata adozione deliberazione di G.C. di destinazione della parte vincolata delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della strada.

- Mancata predisposizione del rapporto relativo all’analisi e revisione delle procedure di spesa previsto dall’art. 9, del D.L. n. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in materia di tempestività dei pagamenti delle p.a.

- Mancato rispetto dei limiti di spesa per: missioni e acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture.

- Mancato rispetto del limite di indebitamento, disposto dall’art. 204 del TUEL

- Mancato rispetto del limite relativo alla spesa del personale

- Mancato adeguamento alle disposizioni previste dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010.

- Mancata coincidenza dei debiti di finanziamento, al 31/12/2012, indicato nel conto del patrimonio, con il totale dell’indebitamento di fine anno.

- Incompleta trasmissione alla Sezione dei chiarimenti sull’osservazioni al questionario al rendiconto 2011 formulate con deliberazione del 21/11/2013 n. 533/2013/PRSE.