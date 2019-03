Attimi di paura questa notte in via Spataro, quartiere San Paolo a Vasto, per un'auto andata a fuoco. Era circa l'1.30 quando il bagliore delle fiamme ha richiamato l'attenzione dei proprietari del Wolkswagen New Beetle parcheggiato lungo la strada. Subito è stato dato l'allarme ai Vigili del fuoco che sono giunti prontamente sul posto per spegnere le fiamme, ma la violenza del rogo aveva ormai distrutto completamente l'auto.

In via Spataro anche gli agenti del Commissariato di Vasto, che hanno posto sotto sequestro la vettura. Ci sono pochi dubbi sulla natura dolosa dell'incendio. "L'auto è sotto sequestro - conferma il dirigente del Commisariato Alessandro Di Blasio -, abbiamo anche trovato il tappo del contenitore in cui era contenuto il liquido infiammabile utilizzato per innescare il rogo. Abbiamo avviato le indagini per risalire all'autore del gesto".