Venerdì sera torna a Pollutri la tradizionale festa di San Nicola. Le celebrazioni sono già iniziate la settimana scorsa, con la sfilata delle some e la novena dedicata a San Nicola. Ma è la sera del 5 dicembre cha la festa ha il suo culmine, con l'accensione dei grandi fuochi sotto i calderoni in piazza per poter cucinare le fave che verranno poi distrubuiti ai fedeli insieme ai pani della devozione.

La festa del 2013 (foto e video)

La giornata inizierà con la celebrazione della santa messa, alle ore 18, nella chiesa di San Salvatore. Poi, alle 19, l'accensione dei fuochi, con la gara tra le varie "squadre" di fuochisti a chi riuscirà a far bollire prima l'acqua in cui vengono cotte le fave.

Sabato mattina l'apertura della festa, alle 8, con la distribuzione della "devozione" a tutte le case del paese. Alle 10.30 la messa e la processione accompagnata dal complesso bandistico Città di Monteodorisio. Alle 18 la messa e la riposizione della statua d'argento.