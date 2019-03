Da Davide Mastrangelo riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta al sindaco di Vasto in merito ai parcheggi in piazza Verdi.

"Egregio Signor Sindaco,

apprezzo il lavoro degli agenti della Polizia municipale, i quali sono chiamati a garantire la sicurezza e la regolarità del traffico urbano cittadino ma certo non posso condividere il loro pedissequo controllo circa l’attività rivolta alle soste con disco orario in Piazza Verdi.

Il certosino controllo del disco orario sulle vetture parcheggiate in tale area risulta, infatti, svolto a tutto danno di chi, nella zona, esercita la propria attività professionale, commerciale o artigianale. Sottolineo, inoltre, come, in tali luoghi della città, non insistano sedi di banche, postali o comunque uffici pubblici che possano giustificare, sulle strade adiacenti, l’apposizione di divieti di sosta con disco orario al fine di assicurare un repentino ricambio nella sosta delle vetture.

Oltretutto, procurando tale realtà anche ansia ai cittadini che vi si recano per acquisti o per utilizzare servizi professionali, la clientela evita di parcheggiare, preferendo così utilizzare servizi di altre zone della città. Così come è opportuno non tralasciare il fatto che, in questo buio periodo di crisi, il prelievo di denari per contravvenzioni risulta essere quanto mai odioso.

Sono a chiederLe, pertanto, di voler rivolgere attenzione a quanto evidenziato e di verificare la possibilità di eliminare, e così liberalizzare, le zone di parcheggio oggi con disco orario nell’area di Piazza Verdi e per tratte di Via Mazzini e Corso Garibaldi, almeno negli orari di lavoro della giornata".

Distinti saluti





Davide Mastrangelo