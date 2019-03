Prosegue la campagna di sensibilizzazione alla legalità del progetto Educare per crescere nella legalità (realizzato dal Comune di San Salvo e coordinato dall’Assessorato alle Politiche sociali grazie ai fondi per la Sicurezza e legalità della Regione Abruzzo) attraverso il lancio del terzo video. Questo video vuole far riflettere su un tema che quotidianamente è presente nelle cronache: la violenza contro le donne, il femminicidio. Tutto il mondo ha da poco celebrato la giornata dell'Onu contro la violenza sulle donne. Il Comune di San Salvo ha organizzato proprio lo scorso 25 novembre un momento di confronto su questa tematica svoltosi presso La Porta della Terra.

Una stima dice che una donna su tre nel mondo avrebbe subito qualche genere di aggressione, fisica o sessuale. Ma la realtà è che si tratta di un fenomeno sommerso, che oggi ci colpisce più che nel passato, e che i numeri non dicono abbastanza. Il video vuole essere un monito a non chiudersi in se stessi facendo finta che nulla sia accaduto, ma a denunciare: “Il silenzio uccide quanto un coltello o una pistola. E’ più nocivo del fastidio di parlare…”. (Lydia Cacho)

Un ringraziamento particolare a Francesca Ciccotosto, dipendente comunale, che ha prestato il proprio volto per essere icona di tutte quelle donne che ogni giorno portano sul volto i segni, a volte anche nascosti, di violenze subite anche tra le mura domestiche.

Legalità è dire NO from Nuova Solidarietà on Vimeo.