"L'incontro in programma sabato 6 dicembre sul tema Turismo, cultura, territorio viene rinviato a data da destinarsi". Lo annuncia un comunicato di Vastoviva, l'associazione di area dem che ha organizzato il convegno.

"Questa scelta, di cui ci scusiamo, è condizianata dalla impossibilità dell'onorevole Bray a partecipare per motivi di salute.

Augurandogli una pronta guarigione, ci riproponiamo quanto prima di tornare con lui su un argomento a cui la città e non solo guarda con vivo interesse per la sua valenza economica, culturale ed etica".