In attesa dei risultati completi dell'esame autoptico sul corpo senza vita di Domenico Antonio Battista, gli investigatori stringono il cerchio delle indagini per giungere a una soluzione nel più breve tempo possibile.

''La polizia sta indagando in tutte le direzioni e al momento non è esclusa nessuna pista''. Lo ha detto all'Ansa la procuratrice generale Andrea Keller, che dirige le indagini. Battista, ha spiegato la Keller, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco esplosi fuori dal suo locale, verso l'interno. "E' l'unica persona colpita - ha detto - non ci sono altri feriti, ma non possiamo ancora dire se è stato un omicidio mirato''. Keller non ha potuto specificare quante pallottole abbiano raggiunto la vittima 51enne, né se siano state più armi a sparare: ''I risultati dell'autopsia non sono ancora completi e non possiamo dare indicazioni''.

''Il 36enne arrestato conosceva personalmente la vittima'', ha affermato il magistrato inquirente. ''Ma per quanto ne sappiamo non lavorava nel ristorante'' La Casa, davanti al quale Battista è stato ucciso.