Attimi di apprensione stamani nel centro abitato di Vasto per un corto circuito che ha innescato un principio d'incendio in un'abitazione di via Parini.

La scintilla è scaturita dal forno a microonde di un appartamento. I residenti hanno telefonato al 115. Una squadra di vigili del fuoco ha provveduto a spegnere il principio d'incendio, evitando danni.