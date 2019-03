Si è conclusa con successo e grande partecipazione l'evento “Comunità Aperta” organizzato dalla Comunità educativa per minori "Il Sole" di Scerni in occasione dell’anniversario della giornata internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’importanza dei diritti, del rispetto e della tutela dei minori è stato l’argomento principale degli interventi effettuati dai relatori e in particolare è stato presentato il progetto “Famiglia Amica”, una rete attraverso la quale avvicinare le famiglie ai bambini e ai ragazzi della Comunità per dar loro sostegno sia psicologico che fisico attraverso modalità esposte nel pomeriggio stesso.

Preziosi i contributi esperienziali del laboratorio artistico condotto da Valentina Di Petta e del workshop di musicoterapia di Luca Raimondi. "Si ringraziano per il contributo professionale - commentano gli organizzatori- la dott.ssa Lucia Ubaldi (psicologa), dott. Christian Valentino (psicologo, educatore), dott. Giuseppe Pomponio (Sindaco di Scerni), prof. Livio Tosone (Dirigente scolastico istituto omnicomprensivo "Ridolfi-Zimarino"), Sandro D'Ercole (Presidente società Delphinia Srl). Si ringrazia inoltre Raffaella Zaccagna per la lettura espressiva delle fiabe, la Fattoria degli Elfi e soprattutto i bambini che con la loro spontaneità e creatività hanno dato un po’ di colore a quel non voler scordare che anche gli adulti, in fondo, hanno un bambino interno a cui dare voce".