La fotografia ha il potere di affascinare, ispirare e addirittura cambiare il modo in cui vediamo e comprendiamo il mondo che ci circonda. Partendo da questo presupposto il Municipio della Città del Vasto ha deciso di promuovere le sue bellezze ambientali e naturali attraverso Flickr sito web che permette agli iscritti di condividere fotografie.

"Ringrazio Christian Lalla - afferma il sindaco, Luciano Lapenna - nella sua veste di portavoce che ha voluto introdurre questa ulteriore innovazione nella comunicazione dell’ente. Dopo Facebook, Twitter e YouTube il nostro Comune apre quindi un ulteriore profilo social per la promozione turistica della città e delle sue bellezze, tutte operazioni a costo zero che permettono visibilità e promozione delle bellezze ambientali e naturali di Vasto. Infatti, attraverso questo canale, vogliamo mettere a disposizione della stampa specializzata, dei media in generale, dei turisti, degli ospiti e dei cittadini, immagini professionali che rispecchiano le finalità e gli obiettivi di promozione turistica voluti dalla pubblica amministrazione".

“Il profilo Flickr è aperto a tutti i cittadini – sottolinea Christian Lalla – chiunque volesse vedere pubblicate le proprie foto sul profilo ufficiale della città può inviare una mail con il materiale allegato a portavoce@comune.vasto.ch.it indicando anche eventuali tag, luogo dello scatto, ecc. ogni foto avrà indicato il nome del suo autore. La caratteristica di questo sito è la possibilità di organizzare con semplicità grosse quantità di foto scattate con diversi strumenti fotografici subito dopo aver scattato la foto. Le fotografie vengono catalogate ed indicizzate attraverso parole chiave e tag, oltre che per luogo di scatto – continua Lalla. Lavorare senza poter contare su budget specifici per la comunicazione non è semplice, ma Flickr è un piccolo segnale di come anche senza risorse si possa comunque far qualcosa di buono per il proprio territorio”.

L’indirizzo internet del profilo Flickr del municipio è https://www.flickr.com/photos/cittadelvasto/