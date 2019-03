Finisce in pareggio 1-1 la sfida tra Vastese e Cupello nella decima giornata del campionato Juniores d'Elite. Il Vasto Marina rifila tre gol in casa alla Folgore Sambuceto mentre il San Salvo si impone sul campo della D'Annunzio Marina.

Vastese-Cupello 1-1. I biancorossi di Di Martino reduci dalla sconfitta interna di lunedì scorso, che li ha fatti scendere in quinta posizione, ricevono il Cupello di mister Carlucci secondo per provare a rilanciarsi in classifica. I padroni di casa non hanno a disposizione Balzano, Bonuso e D'Adamo, reduci dagli impegni con la prima squadra e il portiere Lafsahi per un problema alla schiena, al suo posto torna Schiavone. Gli ospiti devono fare a meno di Fizzani squalificato, ma in avanti c'è il niño Luciano. Vari gli ex della sfida, a cominciare da mister Di Martino e il suo vice Migliaccio, lo scorso anno in rossoblu insieme a Marchioli e Del Borrello, dall'altra parte c'è Di Croce, ex bomber biancorosso, che parte della panchina.

Dopo due minuti di gioco ci prova Del Borrello che dalla distanza manda fuori, al 7' il Cupello centra il palo con una punizione dal limite di Tucci. Al 9' azione in contropiede dei locali con Marchioli che avanza centralmente e serve sulla destra Piccinini che colpisce di sinistro verso il secondo palo e manda fuori, al 15' è ancora Piccinini che impegna Tascione, sulla respinta arriva Marchesani che non inquadra la porta.

Al 22' i biancorossi ci provano ancora su punizione, con Doan, il portiere avversario para. Al 25' la Vastese passa in vantaggio con Marchioli che riceve da calcio d'angolo e firma il gol dell'ex. Un minuto dopo è Luciano su calcio piazzato a impegnare Schiavone. Al 37' D'Ambrosio sfiora il raddoppio con un tiro che sfiora il secondo palo di poco e finisce sul fondo. Dopo due minuti Del Borrello serve D'Angelo che di testa manda fuori. Nell'unico minuto di recupero concesso dal direttore di gara Marchioli prova a sorprendere Tascione con una conclusione dalla lunga distanza ma il portiere ospite è attento.

Nella ripresa le occasioni sono meno, al 67' Piccinini avanza sulla sinistra, si accentra e colpisce l'esterno della rete invece di mettere in mezzo per i compagni. Passa un minuto e i rossoblu pareggiano, Schiavone non trattiene un tiro di Di Renzo, sulla respinta arriva Cinquina che segna. Nelle fasi conclusive dell'incontro Del Borrello riesce a recuperare una palla per un errore della difesa avversaria, si ritrova davanti alla porta, ma manda fuori. Subito dopo in contropiede Luciano viene colpito dal rinvio di Schiavone con la palla che per poco non finisce in rete.

Per entrambe è il secondo pareggio stagionale, i rossoblu restano secondi, i biancorossi scendono a metà classifica. Lunedì prossimo la Vastese andrà a Francavilla mentre il Cupello ospiterà la capolista Renato Curi Angolana.

Tabellino

Vastese-Cupello 1-1 (1-0)

Reti: 25' Marchioli L. (Vastese), 68' Cinquina (Cupello)

Vastese: Schiavone, Tricase, Ciancaglini, D'Ambrosio, Marinelli, Doan, Piccinini (71' Adriani), Marchesani (57' Falcitelli), Marchioli L., Del Borrello, D'Angelo. A disposizione Vecchio, Cinalli, Balzano G. Allenatore Nicola Di Martino

Cupello: Tascione, Marchioli F., Antenucci M. (33' Antenucci D.), Tucci, Cinquina, Nanni, Loreta (53' Mincone), Rossi (49' Di Croce), Ferrara (71' Ricciardi), Luciano (89' Coppola), Di Renzo. A disposizione Ottaviano, Di Tullio. Allenatore Panfilo Carlucci

Arbitro: Eugenio Iezzi (Pescara)

Ammoniti: Tricase (Vastese), Ciancaglini (Vastese), Doan (Vastese), Marchesani (Vastese), Del Borrello (Vastese), Tucci (Cupello), Cinquina (Cupello), Loreta (Cupello)

Vasto Marina-Folgore Sambuceto 3-1. I ragazzi di mister Massimo Baiocco, battono la quarta forza del campionato e salgono al terzo posto insieme a San Salvo e River Casale. Gli ospiti passano in vantaggio e chiudono la prima frazione di gioco in avanti.

I vastesi si ricompongono e senza perdere la testa mettono a segno tre reti con Monachetti che festeggia con un tris la prima convocazione nella rappresentativa abruzzese juniores. L'attaccante è entrato a inizio ripresa insieme a D'Alessandro. Nel prossimo turno trasferta contro il Sant'Anna Chieti per proseguire la rincorsa al vertice.

D'Annunzio Marina-Us San Salvo 0-1. Terza vittoria consecutiva per i biancazzurri di Di Nardo che si piazzano al terzo posto in cassifica passado sul campo dell'ultima in classifica con una rete di Iuliani.

Dopo un inizio di stagione a rilento i sansalvesi hanno iniziato a carburare e stanno risalendo verso le posizioni di vertice. Nel prossimo turno a San Salvo arriva il River Casale per una gara difficile ma che in caso di vittoria potrebbe portare i biancazzurri ancora più in alto.

I risultati della 10° giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B

D'Annunzio Marina-San Salvo 0-1

Il Delfino Flacco Porto-Acqua&Sapone 1-4

Renato Curi Angolana-Miglianico 2-0

River Casale-Francavilla 2-4

Spal Lanciano-Sant'Anna 3-1

Vastese-Cupello 1-1

Vasto Marina-Folgore Sambuceto 3-1

La classifica

Renato Curi Angolana 28

Cupello 20

River Casale 16

Vasto Marina 16

San Salvo 16

Acqua&Sapone 15

Spal Lanciano 15

Folgore Sambuceto 14

Vastese 14

Francavilla 12

Il Delfino Flacco Porto 10

Sant'Anna 9

Miglianico 8

D'Annunzio Marina 5

Il prossimo turno, lunedì 8 dicembre, ore 15.00

Acqua&Sapone-Spal Lanciano

Cupello-Renato Curi Angolana

Folgore Sambuceto-D'Annunzio Marina

Francavilla-Vastese

Miglianico-Il Delfino Flacco Porto

Sant'Anna-Vasto Marina

San Salvo-River Casale