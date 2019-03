È stato necessario chiudere al traffico la strada statale 650 “Fondo Valle Trigno” per permettere l'atterraggio dell'eliambulanza il cui intervento si è reso necessario in seguito all'incidente avvenuto al km. 55,200, nei pressi del bivio per Tufillo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti una ragazza di 23 anni, al volante di una Fiat Punto, ha perso il controllo della sua vettura finendo contro il guard rail subito dopo l'uscita dalla galleria. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata un'Audi A3 a toccare la sua vettura in fase di sorpasso facendole perdere il controllo. La giovane, originaria di Sannicandro Garganico, non ha mai perso conoscenza dopo l'incidente ma lamentava forti dolori alla schiena che ne hanno consigliato il trasferimento in eliambulanza al'ospedale di Chieti.

Sul posto i sanitari del 118, che hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza, la Polizia stradale, i carabinieri e il personale dell'Anas. Gli agenti del comando di via Giulio Cesare stanno cercando di ricostruire nei dettagli l'accaduto anche per cercare l'altra vettura che avrebbe provocato l'incidente. La Trignina è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Si sono create lunghe code in entrambe i sensi di marcia.