Ancora nessuna novità di calciomercato, per il momento, sia per quanto riguarda la Vastese che il Vasto Marina. Dopo la vittoria di Guardiagrele contro il Borrello la squadra di Precali ha ripreso ad allenarsi martedì pomeriggio sul campo dei Salesiani.

Agli ordini del mister c'erano tutti volti noti, ad eccezione di Soria, assente per motivi familiari e Stango, fermo in infermeria. Hanno lasciato la squadra Corbo, Piscopo, Dema, Maimone, Berardi, Irmici, De Vita. In gruppo anche D'Ambrosio, che a quanto pare rimarrà in biancorosso, e Torres il cui futuro non è ancora deciso.

Si lavora su più obiettivi, oltre ai nomi circolati nei giorni scorsi. Mentre la squadra si è allenata il direttore sportivo Basler ha infatti continuato a portare avanti varie trattative, sia in regione che fuori, incontrando dei giocatori all'Aragona. Per alcuni è già tutto definito, qualcuno deve invece svincolarsi dal club di appartenenza. Proprio per questi motivi le opzioni a disposizione sono più di una, per non farsi cogliere impreparati in caso di rinunce.

Per le prime ufficialità bisognerà comunque aspettare ancora qualche giorno, ma si respira ottimismo in casa biancorossa circa il buon esito delle trattative e probabilmente già da mercoledì pomeriggio in campo dovrebbe esserci qualche atteso volto nuovo. Domenica arriva il Pineto d'alta classifica, mercoledì prossimo c'è la sfida decisiva di Coppa Italia contro il San Salvo e tra due domenica la trasferta ad Avezzano, la Vastese vuole arrivarci pronta.

Niente di nuovo nemmeno a Vasto Marina, in attesa di conoscere le decisioni della società sui programmi per il mercato e per il prosieguo della stagione. La squadra non si è allenata, assenti Kamara e Stigliano. Da queste parti tutto è ancora possibile. Il mercato sarà aperto fino alle ore 19.00 di martedì 16 dicembre.

Convocazioni per la Rappresentativa juniores abruzzese. In occasione della formazione della Rappresentativa che parteciperà al 54° Torneo delle Regioni che quest'anno si terrà in Lombardia dal 31 maggio al 6 giugno 2015, il selezionatore tecnico, Gabriele Aielli ha convocato 41 giocatori per una seduta di allenamento che si terrà mercoledì 3 dicembre alle 14.30 presso il Campo Comunale di Silvi (Te). Tra loro ci sono i portieri Giuseppe Capitoli ('97) e Giuseppe Ottaviano ('96) del Cupello, il difensore-centrocampista Francesco D'Aulerio ('96) del San Salvo, Mattia Balzano ('96), difensore-attaccante della Vastese, il portiere Alessio Canosa ('97) e l'attaccante Domenico Monachetti ('96) del Vasto Marina.