Severa lezione al Centi Colella de L’Aquila per il Vasto Rugby che esce sconfitto per 103-3 dal match giocato domenica pomeriggio 30 novembre e valido per il campionati di serie C2 abruzzese.

Sul campo in erba sintetica dell’impianto aquilano, la formazione denominata Polisportiva L’Aquila rugby Neroverde ha travolto per 103-3 i ragazzi di mister D’Onofrio. Ben diciassette le mete subite dagli Arciglioni, con l’aggiunta di nove trasformazioni andate a segno. Per Vasto un calcio di punizione realizzato da Bibbò.

Per il XV biancorosso l’occasione del riscatto arriva presto. Domenica 7 dicembre è in programma il match casalingo contro il Capistrello.