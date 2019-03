Sconfitta a Chiaravalle per la Pallamano Vasto nella 6° giornata del campionato di serie B. Continua il periodo no per la squadra vastese che nelle Marche perde 27-17. Partita molto fisica e con ritmi altissimi già dai primi minuti, con la squadra ospite che riesce a resistere alla maggiore esperienza del Chiaravalle, in un primo tempo molto combattuto che finisce con il parziale di 14-10 per la squadra locale. Molto bene il portiere Bozzelli.



Nella ripresa la tenuta fisica dei ragazzi di mister Bevilacqua non regge e per i marchigiani non c’è stata storia, prendono il largo e la partita va quindi a chiudersi sul 27-17 finale. Nota positiva di questa sfortunata trasferta i primi gol del terzino Mirko Di Tullio, un ragazzo di cui sentiremo parlare sicuramente e di Robert Boros.



Per capitan Bevilacqua e compagni la prossima partita sarà tra le mura amiche, sabato 6 dicembre alle 18.00 contro l'APD Camerano presso la palestra dell'Istituto Salesiano.



HC Chiaravalle: Ballabio, Menditto (6), Ceresoli (5), Tanfani (7), Brutti (4), Alfonsi, Aprilanti, Bernabei (1), Maiolini (2), Russo (1), Bagnarelli, Rumori(1), Braconi. All. Cocilova



Pallamano Vasto: Bozzelli, Bevilacqua C. (K) (2), Ruffilli (3), Verardi (1), Di Casoli (3), Squeo, Evlop, Arditelli, Boros (1), Mazzeo (1), Gaggini, Bevilacqua D, Di Tullio (2). All. Bevilacqua Michele

Giuseppe Belfiore