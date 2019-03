Si è conclusa venerdì 30 novembre la prima fase del progetto di educazione alimentare "Che gusto c’è" per i 75 alunni delle classi prime del plesso Sant’Antonio di San Salvo. Una merenda/pic-nic nel giardino annesso di recente alla scuola: il giardino degli ulivi (senza alcuna allusione a suoli sacri).

È stato un fantastico e fantasioso “nonno Tobia” a condurre gli alunni alla scoperta di uno dei preziosi doni della terra: l’ulivo. Un lavoro interdisciplinare tra italiano, matematica, scienze, arte, geografia, religione che ha portato alla conoscenza di paesaggi, esseri viventi, poesie, racconti, leggende, opere d’arte, simbologia, filiera dell’olio. Frequentando quotidianamente il giardino, gli stessi alunni si sono resi conto che, considerate le tantissime olive cadute, sarebbe mancata una fase del progetto: la raccolta, quest’anno compromessa dell’attacco alle piantagioni da parte della “mosca”.

L’entusiasmo degli alunni nel seguire l’intero percorso ha avuto il suo apice nella preparazione del momento conclusivo: il giardino è stato addobbato con festoni e bandierine realizzati dagli stessi, le tovaglie, come in ogni pic-nic che si rispetti, rigorosamente a terra “all’ombra” (si fa per dire considerato il tempo nuvoloso) dei meravigliosi ulivi ed infine i protagonisti: olio e pane. Ospite di riguardo la nostra preside prof.ssa Anna Orsatti, presente a tutti gli eventi rilevanti nelle attività della nostra Scuola alla quale va il ringraziamento da parte di alunni ed insegnanti. Si ringraziano, altresì, il sig. Silveri per lo squisito olio e il panificio D’Achille per il fragrante pane.

Istituto Comprensivo 2 San Salvo