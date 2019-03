La triste notizia giunge dalla Germania e si sta velocemente diffondendo anche a Vasto. Quattordici colpi di pistola esplosi fuori dalla sua pizzeria: così è stato assassinato sabato notte Domenico Antonio Battista, 51enne originario di Vasto e residente a Nierstein, paese di circa 8mila abitanti che si trova nei dintorni di Magonza.

Il brutale omicidio è avvenuto alle 23:55 di sabato, quando l'uomo era al lavoro nel ristorante-pizzeria La Casa, di cui era titolare.

A seguito delle prime indagini, la polizia locale ha fermato e interrogato un 36enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere e ora è detenuto in custodia cautelare in attesa che si chiarisca la sua posizione. Gli investigatori cercano testimoni che abbiano assistito al terribile episodio. Ignoto il movente dell'omicidio, su cui rimane il mistero.

Davanti al locale di Battista, amici, conoscenti e semplici cittadini hanno lasciato una foto di Domenico, tanti fiori e decine di lumini in segno di vicinanza ai due figli.

A Vasto, al diffondersi della notizia, in tanti hanno postato messaggi di cordoglio sul suo profilo Facebook, in cui sono pubblicate le foto di Domenico al lavoro mentre prepara piatti tipici della cucina italiana, dai ravioli ai tortelli, e un'immagine che lo ritrae su una spiaggia che sembrerebbe proprio l'arenile della sua città natale.

"Era una bella persona, molto conosciuta", lo ricorda Thomas Gunter, sindaco di Nierstein. "Questa vicenda ha scioccato tutta la nostra comunità".