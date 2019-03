Decima puntata de L'edicola del Bar Walter iniziata con la performance canora del capitano Tonino Di Santo, a seguire spazio a Silvana Critelli, presidente della Walking Vasto, Tony Comparelli, giocatore professionista di poker, Daniele Avantaggiato e Ilyas Zeytulaev, due calciatori, due grandi amici che allenano le giovanili del Cupello e sono anche Atleti di Cristo.

In conclusione spazio alle dritte di Dario Boccardo detto Hubner che domenica ha centrato tutti i pronostici.

Come sempre anche questa settimana spazio al racconto di vari sport e alle storie dei loro protagonisti.

Per le vostre segnalazioni, informazioni, per interagire con la redazione o per rivedere le precedenti puntate è disponibile la pagina facebook L'edicola del Bar Walter.