Allievi regionali, Virtus Vasto-Bacigalupo 1-2. Bentornata Bacigalupo! Gli allievi regionali di mister Maurizio Baiocco si tolgono una grande soddisfazione ed espugnano per 2-1 il campo della 167, vincendo il derby contro la Virtus Vasto.

Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, nella ripresa la Bacigalupo tira fuori il carattere, offre una prestazione eccellente e riesce a rimontare, andando a segno prima con Frangione e poi con Vicoli, al rientro dopo un lungo stop.

E' un successo di grandissimo valore per i ragazzi di mister Maurizio Baiocco, reduci dalla pesante e rovinosa sconfitta interna contro il Manoppello Arabona e da un inizio di campionato deludente che sembrava aver messo fine a ogni minima speranza di arrivare tra le prime 5. E invece la vittoria odierna consente di rientrare clamorosamente in corsa per la qualificazione al girone d'élite: dopo aver perso tanti punti per strada, a sorpresa la Bacigalupo si è riuscita a guadagnare un'altra possibilità.

L'obiettivo è difficile da raggiungere ma, se arriva una certa continuità di risultati che in questo campionato finora è mancata, tutto può succedere: bisogna far tesoro degli errori commessi nelle precedenti partite e cercare di non ripeterli, giocando sempre al massimo e lottando fino alla fine. Mercoledì alle ore 17 a Vasto Marina è in programma il recupero contro il Lauretum, in caso di vittoria la squadra di mister Maurizio Baiocco aggancerebbe il quinto posto.

Tabellino

Virtus Vasto-Bacogalupo 1-2 (1-0)

Reti: 35' Pianese (VV), 55' Frangione (B), 70' Vicoli (B)

Bacigalupo: Di Felice, Di Casoli, Vicoli (D'Amario), Carriero, Frangione, D'Alò, Benvenga (Napoletano), Marzocchetti (Irace), Natarelli (Liberatore), Fiore, Fontana. All. Baiocco

Giovanissimi regionali, Bacigalupo-Virtus Vasto 0-7. Netta sconfitta dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 7-0 contro la Virtus Vasto.

Gara mai in discussione, con gli ospiti che segnano tre reti nel primo tempo e quattro nella ripresa; giornata negativa per i ragazzi di mister Luigi Menna che, per la prima volta in questa stagione, non sono riusciti a giocarsela fino alla fine con gli avversari. Questa sconfitta non toglie nulla all'ottimo campionato dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che, grazie ai 25 punti conquistati, occupano i quartieri alti della classifica nonostante la squadra sia quasi completamente nuova e sia stata formata solo da qualche mese.

I risultati ottenuti finora permettono ai ragazzi di mister Luigi Menna di provarci fino all'ultima giornata: la qualificazione al girone d'élite sarebbe una vera e propria impresa ma, come detto anche la settimana scorsa, comunque vada la Bacigalupo uscirà a testa alta, con la consapevolezza di aver dato tutto e di aver giocato al massimo quasi in ogni partita. Nel prossimo turno è in programma la trasferta contro il Poggio degli Ulivi.

Tabellino

Bacigalupo-Virtus Vasto 0-7 (0-3)

Reti: 2' Della Morte (VV), 15' Marinelli (VV), 20' Lazetera (VV), 45' Bevilacqua (VV), 50' Lazetera (VV), 55' Natalini (VV), 60' Teti (VV)

Bacigalupo: Massimi (Roberti), Santilli, Dragonetti, Plescia, Ali, Ciccotosto A. (Catalano), Nuozzi (Rossi), Cieri, Lavacca (Ciccotosto C.), Farina, Cipollone (Maroscia). All. Menna

Il punto sui campionati allievi e giovanissimi regionali. Si è giocata la 12° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B. Sorpresa a Poggio degli Ulivi dove i padroni di casa vengono battuti per 3-1 da una super Caldora, approfitta di questo risultato il River Casale che passa a Loreto Aprutino e si avvicina alla vetta; colpo esterno anche per la D'Annunzio Marina (4-0 sul campo dell'Acqua e Sapone), mentre la Bacigalupo si aggiudica il derby con la Virtus Vasto e rientra in corsa per la qualificazione al girone d'élite a cui continuano a sperare anche Giovanile Chieti (2-0 sul Francavilla), Miglianico (2-1 sulla Spal Lanciano) e Manoppello Arabona (1-0 sul Fossacesia); chiude il quadro del 12° turno il netto successo dello Sporting Casoli sul Ripa.

Classifica allievi girone B: Poggio degli Ulivi 31, River Casale 29, Caldora 27, D'Annunzio Marina 24, Giovanile Chieti e Virtus Vasto 21, Miglianico 20, Manoppello Arabona 19, Bacigalupo* 18, Francavilla 16, Fossacesia 13, Sporting Casoli 12, Ripa 8, Acqua e Sapone 5, Spal Lanciano 4, Lauretum* 1 (* una partita in meno)

Giovanissimi girone B. Prima sconfitta stagionale per i Delfini Biancazzurri che cadono per 2-1 sul campo del River Casale, rotonde vittorie invece per la Virtus Vasto, per il Poggio degli Ulivi e per la D'Annunzio Marina che piegano rispettivamente Bacigalupo, Caldora e Quattro Colli; continua a credere nella qualificazione il Lauretum che espugna Francavilla, bene anche il Fossacesia (2-0 sulla Giovanile Chieti), il Manoppello Arabona (3-2 sull'Atletico Montesilvano), mentre la Gladius ottiene la prima affermazione in campionato violando il terreno del Penne.

Classifica giovanissimi girone B: Delfini Biancazzurri 33, Virtus Vasto 30, River Casale 29, Poggio degli Ulivi 28, D'Annunzio Marina 27, Bacigalupo 25, Lauretum 22, Fossacesia 19, Manoppello Arabona 18, Giovanile Chieti 16, Francavilla 9, Caldora 8, Gladius 6, Quattro Colli 5, Penne 2, Atletico Montesilvano 1

Allievi sperimentali, River Casale-Bacigalupo 3-2. Sconfitta di misura per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che offrono una buona prestazione sul campo della capolista River Casale.

Il primo tempo è molto equilibrato e si chiude sullo 0-0, con i ragazzi di mister Maurizio Baiocco che tengono bene il campo e vanno vicini al vantaggio in alcune circostanze; nella ripresa gli ospiti hanno un black-out e regalano tre reti ai padroni di casa, ma nonostante lo svantaggio non mollano e vanno a segno due volte con Vincenzo Irace che firma la sua prima doppietta con la maglia vastese, curiosamente come il fratello minore Tiziano che oggi con una doppietta ha trascinato gli esordienti della Bacigalupo al successo nel derby contro la Virtus.

Per gli allievi sperimentali di mister Maurizio Baiocco, autori comunque di una buona prova, arriva una sconfitta dopo tre risultati utili consecutivi; nel prossimo turno impegno interno contro il Magliano.

Tabellino

River Casale-Bacigalupo 3-2 (0-0)

Reti: 50' De Marinis (R), 54' Pisano (R), 57' Claps (R), 70' Irace (B), 80' Irace (B)

Bacigalupo: Di Felice, D'Amario, Ciancaglini (Carulli), Di Lorenzo (Notarangelo), Napoletano, Maccione, Antonino (De Rosa), Irace, Racciatti (Fosco), Di Virgilio (Ciccotosto A.), Galiè. All. Baiocco

Loris Napoletano