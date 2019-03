"Sono in corso i lavori per la sistemazione di diverse strade cittadine che saranno migliorate e rese più sicure per il passeggio. Dalla scorsa settimana sono al lavoro tre ditte che provvederanno alla messa in sicurezza e la sistemazione di via Montenero, via Fontana e via Adige". E' quanto si legge in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa del Comune di San Salvo.

"Particolare da sottolineare – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – che in via Adige si è dovuti intervenire in una zona della città dove da oltre trent’anni non venivano eseguiti lavori di miglioramento e dove i residenti sembravano essere stati dimenticati dai precedenti amministratori".

Altro intervento predisposto dall’assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Lippis è la riqualificazione di via Fontana vecchia che è l’accesso al borgo storico di San Salvo provenendo da via Trignina. "Abbiamo programmato questa serie di interventi – ha aggiunto Lippis – avendo uno sguardo complessivo delle priorità sulle strade comunali e dall’ascolto dei cittadini".

Lavori che hanno consentito di scoprire come fosse necessario sistemare le vecchie condutture dei servizi secondari che, collocati sotto i marciapiedi, avevano bisogno di essere sostituite per linee oramai obsolete. A tal proposito un sentito ringraziamento ai tecnici e ai vertici aziendali della Sasi, che gestisce la rete idrica e fognaria cittadina, per essere intervenuti con tempestività affiancando e rendendo possibile la sistemazione".