L'amministrazione comunale di Cupello ha pubblicato il calendario degli eventi per il periodo natalizio. Si partirà sabato 13 dicembre, per proseguire poi con appuntamenti dedicati a teatro, musica e divertimento, con la collaborazione delle associazioni cittadine. "Per il primo Natale, la nuova amministrazione ha cercato di offrire una varietà di eventi per bambini, adulti e anziani . spiega Valentina Fitti, presidente del consiglio comunale- . L’intento è stato di contenere i costi e offrire, ciò malgrado, un calendario ricco ed esaustivo ci da il coraggio e la convinzione di fare sempre meglio. È con grande orgoglio, avvicinandoci al nostro primo Natale in Comune, che auguriamo buone feste a tutti, ma l’augurio più bello sarà quello di vedere la comunità partecipe in queste giornate a loro pensate".

La locandina da scaricare (clicca qui)

Diverse le associazioni coinvolte, con il coordinamento del consigliere comunale Nicola Laudadio, per poter allestire un calendario che presenta appuntamenti dedicati alle diverse fasce d'età. Inserito nel calendario c'è "Suoni in Comune", con 4 appuntamenti musicali accompagnati dalle degustazioni di vini delle cantine del territorio.