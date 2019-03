Giulia De Ascentis, Marussia Pietrocola e Nicolangelo Di Fabio, nuoto. Gaia Genovesi e Alessandra Di Tizio, beach volley. Gaia Smargiassi, tennistavolo. Saranno loro a ricevere i premi del Coni nella Festa dello Sport organizzata dalla Delegazione del Coni di Chieti, in programma giovedì 4 dicembre presso il Palazzo degli Studi a Lanciano (l'articolo). Per De Ascentis e Pietrocola il riconoscimento è quello del Coni nazionale, assegnato agli atleti italiani che hanno scritto belle pagine di sport tricolore. Giulia De Ascentis è una delle migliori raniste italiane e, nonostante un po' di sfortuna con gli acciacchi che ne hanno condizionato la seconda parte di 2014, è presenza fissa nella nazionale azzurra. Marussia Pietrocola, campionessa italiana nel 2011, anche lei atleta azzurra con la partecipazione alle Universiadi in Cina, ha messo un po' da parte l'attività agonistica, ma restano vivi i ricordi dei suoi brillanti risultati e più di qualcuno spera che prima o poi decida per un ritorno alle gare. Sempre nel nuoto premiato, dal Coni provinciale, Nicolangelo Di Fabio, che non potrà essere a Lanciano per ritirare il premio perchè impegnato con la nazionale ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Doha. Anche per lui il percorso sportivo è in ascesa e guarda a Rio 2016.

Gaia Genovesi e Alessandra Di Tizio, pallavoliste della BCC San Gabriele volley, hanno vissuto un'estate 2014 ad alti livelli nel beach volley. Per la prima volta si sono trovate a giocare in coppia sulla sabbia e, sotto l'attenta guida di Maria Luisa Checchia, hanno vinto una tappa del campionato italiano giovanile e poi sono andate a conquistarsi la medaglia di bronzo al Trofeo delle Regioni. La più giovane nel gruppo dei premiati è Gaia Smargiassi, piccola campionessa di tennistavolo della BCC San Gabriele. Per lei da un paio d'anni a questa parte successi a ripetizione e la convocazione per diversi raduni con la nazionale italiana, con cui ha partecipato all'Eurominichamps.

I premiati di quest'anno si aggiungono alla lunga lista di atleti di quegli sport in Italia spesso considerati minori, ma che sempre più spesso sono fonte di successi e soddisfazioni. Anche nel vastese sono tante le discipline che esprimono giovani (e meno giovani) talentuosi. Lo scorso anno sempre nella festa del Coni venne premiato il pugile Luigi Alfieri, ma si può guardare a judo, karate, pallamano, podistica, rubgy, ginnastica ritmica, tiro a segno e così via. Fortunatamente, a livello locale, le attenzioni dellle persone vanno di pari passo con quelle riservate a sport più "celebri" come calcio, basket, motociclismo (con i successi di Iannone), con tanto affetto e attenzione a quegli atleti che sempre più spesso si mettono il luce portando in alto il nome e l'onore della terra da cui provengono.