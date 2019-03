Dura solo un tempo la partita della Vastese calcio 5 in casa del Paglieta, formazione che, come i biancorossi e il Casalbordino, punta alla vittoria del campionato di serie D. I padroni di casa partono forte sin da subito, trovando il doppio vantaggio. Sono bravi gli uomini di mister Porfirio a trovare il pareggio con soliti Cocchini e Mileno.

Al rientro in campo la Vastese sembra essere rimasta negli spogliatoi, con 3 gol subiti in 15 minuti per un 5-2 che impone ai biancorossi di tentare la carta del portiere di movimento. Ma ormai la partita è compromessa e i vastesi incassano altre tre reti per l'8-2 con cui si chiude la partita. Come nella trasferta di Sant'Eusanio il blackout nella ripresa di Scafetta e compagni fa subire un passivo pesante più del dovuto. In settimana mister Porfirio dovrà ricompattare le fila e far lavorare tanto i suoi per trovare già domenica prossima un risultato positivo che faccia dimenticare questa sconfitta.