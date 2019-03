Forza Italia è scesa nelle piazze italiane per il No Tax Day nel fine settimana appena trascorso. L’iniziativa che è dedicata al sostegno delle proposte presentate in Parlamento per abbassare le tasse soprattutto quelle sulla casa, intende dare un segnale chiaro di opposizione alle politiche economiche e fiscali del Governo Renzi.

"Anche a Vasto in Piazza Diomede - si legge nel comunicato di Forza Italia - il partito è stato presente, i consiglieri Antonio Monteodorisio e Guido Giangiacomo hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e l’interesse dimostrati dai cittadini, e hanno dichiarato che questa manifestazione è il punto di partenza di una serie di mobilitazioni fondamentali per il rilancio e il rinnovamento di Forza Italia che vuole tornare protagonista sul territorio vastese".

“Questi eventi - hanno aggiunto i due esponenti politici vastesi - rappresentano un modo importante per tornare a contatto con la gente, per confrontarsi sulle problematiche dei giovani e delle famiglie e soprattutto per dimostrare una netta presa di distanza dall’attuale Governo che ha salassato la classe media e che ci ha portato alla situazione attuale, la peggiore dal 1976 per mancanza di posti di lavoro.

Le misure del governo Renzi non solo hanno confermato le tasse esistenti ma ne hanno introdotte delle nuove sugli immobili, sui risparmi, sui fondi pensione, sulle casse previdenziali dei professionisti e relative all’iva. Per dare nuovo impulso ai consumi e alla produzione serve minore imposizione fiscale sulle famiglie, sul lavoro e sulle imprese".