Sono riprese questa mattina le ricerche di Alfonso Bruno, 92 anni, l'anziano di Montazzoli di cui non si hanno notizie da venerdì scorso. Quel giorno, dopo aver pranzato in casa insieme al figlio, era uscito per la solita passegguata pomeridiana. L'allarme è scattato la sera stessa quando il figlio, preoccupato perchè non lo aveva visto rientrare, si era messo alla sua ricerca insieme ad amici e parenti. È stato quindi chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, con le ricerche che sono immediatamente partite. Carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile, insieme a molti volontari, hanno battuto tutto il paese, le strade di campagna e le zone circostanti, ma di Bruno nessuna traccia. Anche sabato e ieri, domenica, le ricerche non si sono fermate, anche con l'ausilio dell'elicottero dei vigili del fuoco.

L'ultimo avvistamento dell'anziano è di venerdì alle 15.30, quando le telecamere della videsorveglianza di Montazzoli lo hanno ripreso mentre camminava in località Pontone, percorrendo la strada verso Guilmi.

Al momento della scomparsa Alfonso Bruno indossava un pantalone color verde militare, una camicia blu a quadri rossi, un pullover marrone e un giubbotto scuro, in testa una coppola scura.