Sconfitta beffa per l’Audax Palmoli nella sfida casalinga contro la Ludos. A decidere la partita è la rete segnata da Cusmà al 15’ del primo tempo su un calcio di punizione battuto velocemente dalle palermitane con la palla finita lentamente nell’angoletto alla destra di Altieri prima che le giocatrici di casa potessero rendersi conto di cosa stesse accadendo. Ma la formazione di casa recrimina per le modalità con cui è stata battuta la punizione, con la palla spostata dal punto di battuta, dove si stava formando la barriera, per permettere il tiro “beffardo” in rete. L’Audax ha provato a rimettere in piedi la partita, non riuscendo a trovare lo spunto vincente per andare a segno.

La cronaca. La prima azione pericolosa del match è di marca Ludos, con Altieri brava ad uscire per anticipare l’attaccante avversario. Al 6’ Bolognese recupera una palla vagante, entra in area ma calcia malamente a lato. All’11’ Buttaccio, dopo una bella azione personale, scaglia un tiro a spiovere che finisce la traversa. Al 15’ l’episodio chiave della partita. L’arbitro assegna la punzione al limite dell’area per la Ludos. Cusmà è brava ad approfittare della disattenzione generale, compresa quella della terna arbitrale, per calciare verso la porta. La palla entra in rete e l’arbitro convalida la rete tra le proteste della squadra di casa. L’Audax cerca la rete del pari, al 23’ è D’Angelo a provarci su punizione, al 31’ Pasciullo batte un calcio d’angolo velenoso che attraversa pericolosamente tutto lo specchio della porta senza che nessuno riesca a deviare in gol. Due minuti più tardi altra azione pericolosa dell’Audax. Cravero riceve palla in area e costringe il portiere all’uscita ma Pasciullo, che riceve palla, non è precisa. Allo scadere Di Ninni si invola sulla fascia destra ma il suo tiro finisce alla destra della porta.

Si torna in campo e Altieri deve intervenire su Buttaccio per evitare la rete del raddoppio. Al 6’ Cravero tira debolmente verso la porta avversaria, tre minuti dopo una buona punizione di Pasciullo finisce larga. La formazione palermitana prova a sfruttare gli spazi lasciati da un’Audax a trazione anteriore, al 12’ Altieri deve uscire per impedire ad Intravaia di segnare. L’Audax prova a sfruttare i corner, al 15’ Di Ninni devia verso la porta avversaria ma Campanella riesce a salvarsi, quattro minuti dopo è Cravero a non trovare la porta. La Ludos non si scompone e riesce a mettere pressione alla squadra di casa. Poi, al 33’, la squadra del presidente Nero ha l’occasione buona quando si presenta in contropiede con tre giocatrici contro due. Cravero ignora le compagne e la difesa siciliana riesce a sbrogliare. Un’altra buona occasione arriva al 38’ con Savelli che riesce a trovare spazio per infilarsi nella difesa avversaria ma subisce la rimonta di un difensore e tira fuori. Fase di confusione, con una terna arbitrale che, con qualche indecisione di troppo nell’intesa tra arbitro e assistenti, contribuisce a surriscaldare gli animi. L’Audax ha l’ultima occasione al 47’, con Bolognese fermata su fuorigioco molto dubbio. La partita si chiude con l’1-0 per le ospiti che hanno avuto il merito di non scomporsi e riuscire a chiudere ogni spazio alla squadra di casa.

Audax Palmoli – Ludos 0-1

Audax Palmoli: Altieri, Mancini (26’st Montelli), Savelli, Angelone (1’st Pastò), Pelliccia, Pasciullo (26’st Cicala), Di Ninni, D’Angelo, Bolognese, Marino MP, Cravero. Panchina: Ossowska, Ricci, Marino, Ferrelli. Allenatore: Nanni

Ludos: Campanella, Di Fiore, La Cavera, Cusmà, Pasqua (17’ st Giaimo), Gaaliche, Buttacavoli (26’ st Pomara) , Filangeri, La Mattina, Buttaccio, Intravaia (39’ st Baba). Allenatore: Licciardi.