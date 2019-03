Pareggio a reti bianche senza troppe emozioni nella sfida tra Pro Vasto femminile e Pizzoli, 5ª giornata del campionato di serie C. Nella formazione biancorossa si è fatta sentire l'assenza di Martina Di Viesti, metronomo della squadra vastese. Poche le occasioni da gol, da una parte e dall'altra, con le padrone di casa che hanno colpito due traverse, una per tempo.

La cronaca. Dopo una prima fase di studio tra le due formazioni è Giuliani a tentare la prima conclusione a rete con un tiro centrale che non impaurisce il portiere avversrio. Al 25' è Mazzatenta a tentare la sortita con un tiro velenoso dal vertice dell'area, Lepidi smanaccia e la palla finisce sulla traversa. Tre minuti dopo è Di Francesco, con una bella percussione, ad arrivare nei pressi dell'area avversaria ma il suo tiro è troppo debole. Si fa vedere anche il Pizzoli, con un'azione di rimessa su cui è brava a Smerilli a chiudere in calcio d'angolo. Sul corner la palla spiove in area, Pavan non trattiene ma alla fine le attaccanti ospiti non riescono a calciare a rete. La Pro Vasto si riversa in attacco, lasciando qualche spazio alle ripartenze avversarie, trovando però la coppia difensiva Tumini-Smerilli sempre pronta ad evitare pericoli. Al 35' ci riprova Mazzatenta, con una conclusione che finisce di poco alta sopra la traversa.

Al rientro in campo le ragazze del presidente Tumini cercano di sbloccare il risultato. Al 5' lo scambio Mazzatenta-Tiberio porta quest'ultima alla conclusione che però finisce a lato. Girandola di cambi ed è ancora la Pro Vasto a provarci con Giuliani. Di azioni da gol limpide non se ne vedono fino al 38', quando Bruno impegna Pavan. Ad un minuto dal termine, su una palla recuperata dalla formazione biancorossa, è Di Francesco ad avere l'occasione per andare a rete. Ma al momento del tiro viene disturbata da un'avversaria e la palla si stampa sulla traversa negando alle vastesi la gioia della vittoria. Finisce 1-1, con la squadra guidata da Di Martino e Migliaccio che resta imbattuta in campionato ma non trova i punti per dare maggiore sostanza alla classifica mentre il Pizzoli guadagna il suo primo punto della stagione.

Pro Vasto femminile - Pizzoli 0-0

Pro Vasto femminile: Pavan, Di Francesco, Napolitano, Smerilli, Giuliani, Tumini, Di Francesco, Di Foglio, Tiberio (13' st Antonellini), Mazzatenta, Vitelli (9' st Silvestri). Panchina: Ferretti, Cerbino, Nucciarone, Bassani, Salerno.

Pizzoli: Lepidi, Sbocchia, Giuliani, De Santis, Lattanzi, Bruno, Spaziani (3' st Bacchetta Be.), Carulli (30' st Di Stefano), Micarelli (12'st Sellitri), Bacchetta Ba. (39' st Fiore), Spagnuolo. Allenatore: Martinenghi