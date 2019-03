Tanta gente venerdì sera a San Salvo Marina per il concerto di Marina Rei, in viaggio per l'Italia per presentare il suo nuovo lavoro Pareidolia. La serata al Beat Cafè, organizzata da Sideshow, ha richiamato un numeroso pubblico che ha apprezzato il concerto della cantante italiana che, come suo solito, ha cantato e suonato in molti brani la batteria. Ad aprire la serata "Lasciarsi andare", singolo che ha lanciato l'album, per poi proseguire con tutti i brani di Pareidolia ed altri grandi successi della sua longeva carriera.

Nel video l'intervista a Marina Rei prima del concerto.