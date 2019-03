L’Istituto Omnicomprensivo “Giusepe Spataro” di Gissi, venerdì 28 novembre, alle ore 11.30, in ciascuno dei diciannove plessi dei vari ordini di scuola e nei diversi paesi, ha vissuto un momento di condivisione unendosi in un abbraccio solidale e ripetendo lo slogan "No alla violenza sì all'accoglienza" per partecipare alla Giornata Mondiale dell'infanzia e dell'adolescente (20 novembre), alla Settimana Nazionale contro la violenza e la discriminazione (dal 24 al 30 novembre) e alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre).

Un segno forte di impegno e di testimonianza con un abbraccio tra gli alunni, gli insegnanti e tutto il personale in servizio scandendo lo slogan: "No alla violenza, sì all'accoglienza" per esprimere la consapevolezza che l'educazione al rispetto e al confronto sia essenziale per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

Dai più piccoli ai più grandi si è voluto comunicare che è possibile l’incontro impegnandosi nel bene e nella comprensione evitando prepotenze, violenze verbali, atteggiamenti di bullismo e di discriminazione e ogni altra forma di scontro.

Le scolaresche hanno concluso con questo gesto simbolico un percorso di riflessione e di approfondimento sulle diverse tematiche di attualità per promuovere sempre più comportamenti corretti e responsabili.