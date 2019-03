Sfida da testa-coda per la BCC Vasto Basket questa sera alle 18 al PalaBCC di via dei Conti Ricci. I biancorossi, terzultimi con appena 4 punti conquistati nelle prime 8 giornate di campionato, riceveranno la visita della capolista BCC Agropoli, che viaggia a punteggio pieno, appaiata all'Ambrosia Bisceglie, in testa al girone D. Viste le premesse la sfida si presenta come una di quelle impossibili per Ierbs e compagni. Ma i vastesi scenderanno sul parquet per giocarsela fino alla fine, tentando di fare uno scherzetto alla capolista. Non sarà semplice, visto che i campani hanno una potenza in attacco non indifferente, con gli 89 punti di media segnati a partita.

La BCC Vasto Basket dovrà sfoderare una grande prestazione difensiva, sperando poi di riuscire ad innescare sin da subito i suoi tiratori. In settimana coach Di Salvatore ha mantenuto i ranghi compatti, lavorando sull'aspetto psicologico di una squadra che fin qui ha raccolto poco in termini di punti e perso qualche buona occasione per conquistare vittorie utili in chiave salvezza. Non sarà certo la sfida con Agropoli quella in cui i biancorossi devono obbligatoriamente centrare un successo ma forse, proprio per questo i vastesi potranno scendere in campo a mente sgombra, cosa che forse non è accaduta nelle recenti partite casalinghe.

La 9ª giornata

Nuova Aquila Palermo - Nuova Pall.Monteroni

BCC Vasto Basket - BCC Agropoli

Planet Catanzaro - Romano Group Venafro

Amatori Pescara - Geofarma Mola

S.Michele Maddaloni - Ambrosia Bisceglie

Il Globo Isernia - Casa Euro Taranto

Duesse Martina Franca - Soavegel Francavilla

La classifica: 16 BCC Agropoli, Ambrosia Bisceglie; 14 Nuova Aquila Palermo; 10 Nuova Pall. Monteroni, Amatori Pescara; 8 Planet Catanzaro, Casa Euro Taranto, S.Michele Maddaloni; 6 Duesse Martina Franca, Geofarma Mola; 4 Romano Group Venafro, BCC Vasto Basket; 2 Soavegel Francavilla; 0 Il Globo Isernia.